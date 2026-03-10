La empresa Transportadora de Gas del Perú reportó este martes un avance del 52% en la reparación integral del ducto en el kilómetro 43, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco. El progreso confirma que los plazos del cronograma para resolver la emergencia energética se mantienen intactos.

Las labores se ejecutan de manera continua con los equipos técnicos requeridos para la intervención. El Ejecutivo continua supervisando de cerca cada etapa del proceso para garantizar la restauración del servicio en el tiempo más breve posible.

Stock de combustibles

El Ministerio de Energía y Minas convocó la quinta sesión del comité energético, que integra instituciones estatales, organismos reguladores y empresas privadas. En el encuentro se verificó que las reservas de gasolina, gas licuado de petróleo y diésel cubren la demanda nacional durante la contingencia.

El esquema de racionamiento activado en los últimos días permitió restablecer el suministro a 320 compañías críticas. Los sectores priorizados incluyen atención médica, producción de alimentos, laboratorios farmacéuticos y servicios esenciales para la población.

Ampliación del suministro de gas natural

TGP elevó su capacidad de distribución de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos por día. La empresa extendió los criterios de priorización a residencias, locales comerciales, vehículos exclusivos de gas natural vehicular, industrias con consumo menor a 20.000 metros cúbicos diarios vinculadas a salud o alimentación, y generadoras eléctricas fuera del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional con aprobación del COES.

El Decreto de Urgencia 002-2026 establece una compensación económica para más de 1.2 millones de hogares inscritos en el programa vale GLP del FISE. Los beneficiarios podrán adquirir el balón de gas doméstico de 10 kilos con un descuento de S/ 30 durante este mes.

Los conductores que financiaron su conversión vehicular bajo el programa Ahorro GNV obtienen una suspensión del cobro de su crédito por dos meses. Además, los taxistas con autorización de la Autoridad de Transporte Urbano recibirán un bono de S/ 120 como apoyo temporal.

Denuncias por afectaciones sanitarias

El alcalde de Megantoni, Esasú Ríos, reveló en Canal N que la deflagración del ducto provocó malestares entre los vecinos del distrito. El equipo municipal documentó mareos, síntomas gastrointestinales y signos de intoxicación tras el incidente, que atribuyó a la inhalación del gas liberado.

La autoridad local destacó que la población quedó alarmada al ver las llamas cerca de sus hogares, un suceso inédito desde que TGP opera en la zona. Ríos criticó además la falta de un plan de atención por parte de la empresa, pese a que sus instalaciones se encuentran en proximidad directa con la comunidad, al afirmar que “si hubo afectación. Lo que hemos encontrado son los mareos un poco, síntomas de mal estomacal, temas de intoxicación. Seguramente por eso, porque nunca ha pasado”.