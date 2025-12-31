El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, denunció que PeruRail e Inca Rail retrasaron la entrega de la lista de pasajeros al Gobierno tras el accidente ocurrido en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu.

Salcedo ofreció detalles sobre la reunión que sostuvo con el presidente José Jerí durante su visita a Cusco tras el accidente ferroviario.

“Lo primero, tener una estrategia en el corto plazo que era ver que todos los accidentados tengan la atención correspondiente, ir a verificarlo; ver que se restablezca el transporte, sobre todo para los que estaban varados superando esta problemática; que efectivamente se encarguen los ministerios para que puedan dar con la responsabilidad y los responsables de este accidente”, señaló a Exitosa.

Asimismo, el gobernador de Cusco señaló que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de un problema de larga data, y recordó su propuesta de crear la Autoridad Autónoma del Valle Sagrado de Urubamba.

“Es de oposición de aquellos que han causado este accidente, aquellas empresas que tienen un beneficio directo con Machu Picchu y que teníamos que llegar a este corolario para ver una muerte”, agregó.

Además, Salcedo denunció diversas irregularidades por parte de empresas médicas y de las compañías involucradas en el accidente, las cuales provocaron descoordinación en perjuicio de las víctimas.

“Las empresas manejan un hermetismo tal, que ellos son los que definen a quien llaman, cómo se comunican, a tal punto que el propio Ministerio de [Comercio Exterior y] Turismo es a más de las 10 de la noche que recién les han dado la relación de pasajeros que se tenía en ambos vagones y nosotros, literal, tenemos que estar rogando”, sostuvo.

Según el gobernador del Cusco, las empresas privadas ejercen mayor influencia política y capacidad de decisión en los ministerios vinculados a Machu Picchu, por lo que afirmó que “estamos capturados por estos grandes poderes”. En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a votar de manera consciente para que el próximo mandatario pueda dar solución a dichos problemas.

“Este es momento en que el Perú sepa quién es el dueño, quién administra, quienes lo concesionaron y qué tipo de servicio y con la plata de quién hacen campaña o se hicieron ricos. Este es el momento de desenmascarar”, indicó.