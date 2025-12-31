El Gobierno del Perú, mediante los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Cultura y Transportes y Comunicaciones, dio a conocer las medidas implementadas tras la colisión de trenes registrada el 30 de diciembre de 2025 en la vía férrea Ollantaytambo–Machupicchu.

Como parte de la respuesta, se activaron los protocolos de emergencia y se enviaron equipos especializados a la zona para atender a los afectados.

Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) puso en marcha la Red de Protección al Turista y articuló acciones con autoridades regionales y locales a fin de asegurar una atención inmediata, resguardar la seguridad de los visitantes y facilitar la posterior reanudación del servicio turístico hacia Machu Picchu.

A través de la Dirección General de Fiscalizaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso en marcha procedimientos administrativos para esclarecer las causas del accidente y determinar eventuales responsabilidades. Asimismo, requirió a las empresas operadoras involucradas, PeruRail e Inca Rail, la entrega de la documentación técnica y operativa, incluidas las pólizas de seguro, a fin de comprobar su cobertura.

El Ministerio de Salud, en coordinación con la DIRESA Cusco y establecimientos privados, desplegó 12 ambulancias junto a equipos médicos especializados para atender de inmediato a los heridos, en articulación con los gobiernos locales y los cuerpos de emergencia presentes en el lugar.

Por su lado, el Ministerio de Cultura informó que los visitantes perjudicados podrán solicitar la reprogramación o la devolución del costo de sus entradas a la Llaqta de Machupicchu. Precisó que el procedimiento será comunicado oportunamente y que se brindará el acompañamiento correspondiente.