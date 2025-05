Finalmente, el último martes, la turista británica identificada como Hannah Almond (31), fue hallada por su amigo Piero Villanueva, quien había llegado la semana pasada a Cusco a fin de ubicar a la extranjera, quien se hallaba como no habida luego de haber sido desalojada de debajo del puente Grau.

Pasa que la visitante, al verse sola, sin documentos y sin ingresos, habría optado por vivir bajo el citado puente, ubicado en la avenida Ejército, lugar donde se hizo amiga de un indigente de la tercera edad, con quien se les veía juntos día tras días.

La situación causó preocupación entre las autoridades cusqueñas y del Consulado Británico, quienes llegaron hasta donde estaba la turista, a fin de prestarle ayuda e incluso llegaron a trasladarla varias veces a hospedajes y demás, de donde se escapaba para retornar bajo el puente.

Sin embargo, el último fin de semana, luego de la denuncia de vecinos y comerciantes de la zona, quienes acusaron a la extranjera de proferir insultos, amenazas y hasta golpes, las autoridades cusqueñas la desalojaron y trasladaron al anciano hasta un albergue temporal. Desde entonces el paradero de Hannah era un misterio.

“He llegado a Cusco el sábado y ni bien llegué intenté buscarla pero no la pude encontrar, yo la conocí en Lima y compartimos, era una persona normal, no tenía alteraciones ni nada, Tenemos un grupo de WhatsApp con su familia, compañeros de colegio y universidad. Ella tiene esquizofrenia y al momento de sufrir el robo perdió sus pastillas y ya no se pudo medicar”, citó Piero Villanueva antes de hallar a Hannah.

Finalmente, ambos se encontraron y ya se estaría apurando los trámites para la repatriación de la turista, sin embargo, ella no contaría con ninguna clase de documentación, ya que habría sufrido el robo de sus pertenencias hace más de un mes en la Ciudad Imperial.

“Es un caso delicado, ingresó como turista el 3 de marzo, sufrió problemas, parece que le han asaltado, no tiene recursos y terminó viviendo debajo del puente, está en situación de ilegal, ya venció su visa de turista. Ya varias veces le hemos pagado noches en hoteles, le hemos dado dinero, pero siempre regresa al puente, tiene algunos problemas de salud mental, no está totalmente consciente de su situación”, refirió Mark Akinsen, cónsul honorario de Gran Bretaña en Cusco.