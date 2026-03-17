Mientras miles de escolares regresan a las aulas en el inicio del año escolar, dos historias de esperanza y perseverancia se entrelazan en los pasillos del Hospital Nacional Adolfo Guevara (EsSalud), en Cusco. La del profesor Carlos Rosas, de 52 años, y la del joven estudiante Mario José, de apenas 14. Ambos, tras una larga espera, finalmente recuperaron la posibilidad de respirar con normalidad y continuar con sus sueños.

Desde hace cuatro años, el docente del Centro Rural de Formación en Alternancia Mosoc Huayna en Limatambo, realizaba largos viajes para llegar a su centro de trabajo cargando una dificultad silenciosa: una desviación del tabique nasal que le impedía desarrollar sus actividades con normalidad. Las clases, los viajes y la rutina diaria se volvían cada vez más difíciles.

“Había días en que el cansancio y la dificultad para respirar me afectaban incluso al dictar mis clases”, recuerda el docente, quien nunca dejó de cumplir con su vocación de enseñar.

Una situación similar vivía Mario José, estudiante de 14 años del emblemático colegio Inca Garcilaso de la Vega. Su madre, Frine Ayesta, cuenta que la familia aguardaba la intervención quirúrgica hace varios meses.

“Esperábamos esta operación con mucha esperanza, porque sabíamos que iba a mejorar su salud y su calidad de vida”, relató emocionada.

ENCUENTRO

El destino quiso que ambas historias se encontraran en un mismo lugar: la sala de operaciones del hospital de EsSalud. Gracias a la maratón quirúrgica que la institución viene desarrollando a nivel nacional para reducir la lista de espera de cirugías, tanto el profesor como el estudiante pudieron ser intervenidos exitosamente, recuperando así su bienestar y tranquilidad.

El gerente de la Red Asistencial Cusco, Carlos Meza, destacó que esta estrategia busca brindar una respuesta concreta a miles de pacientes que esperan pacientemente por una intervención, y que gracias al trabajo conjunto de los equipos de salud se viene ejecutando con resultados positivos.

“Estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para que los asegurados puedan acceder oportunamente a sus cirugías. La organización de equipos médicos, personal de enfermería y profesionales de apoyo permite que estas maratones quirúrgicas se desarrollen de manera eficiente y segura”, señaló.

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