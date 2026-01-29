La Casa de Mateo Pumacahua, inmueble con más de 300 años de antigüedad y reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, guarda entre sus muros no solo historia, sino también identidad y memoria colectiva, es así que para su recuperación, la Municipalidad Provincial del Cusco, ha suscrito un acta de compromiso para la intervención de este inmueble histórico, correspondiente a la Comisaría de Cusco, marcando un hito para la recuperación de espacios patrimoniales al servicio del orden público.

El proyecto tiene como objetivo la restauración integral y puesta en valor del inmueble, para su uso institucional por la Policía Nacional del Perú, garantizando su adecuada conservación, funcionalidad y permanencia en el tiempo. La comuna provincial estará encargada de incluir el proyecto en el programa multianual de inversiones, elaboración del perfil de preinversión y expediente técnico y declarar su viabilidad.

En el año 2019, Defensa Civil declaró el inmueble inhabitable, debido a su avanzado deterioro y al alto riesgo de colapso estructural. Frente a esta situación crítica, se asumió el reto de rescatar este bien histórico, amparándose en el Decreto Legislativo N° 1571, que faculta a las municipalidades a invertir recursos en favor de la Policía Nacional del Perú mediante convenios específicos.

“Con esta decisión firme y responsable, la Municipalidad Provincial del Cusco reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio histórico, la seguridad ciudadana y el orden institucional, demostrando que gobernar también es cuidar la historia y devolverle su valor al servicio del presente”, citó el alcalde de Cusco, Luis Pantoja.

