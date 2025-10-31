Efectivos policiales pertenecientes a la División Antidrogas de Cusco ejecutaron una intervención que permitió el hallazgo de restos óseos, al parecer humanos (cráneos) y la detención en flagrancia de un individuo implicado en el presunto delito contra el patrimonio cultural.

El hecho se registró el último 28 de octubre a las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa de transporte de carga ‘Molina Cargo Express S.A.C.’, ubicada en la avenida Industrial, distrito de Santiago - Cusco.

En el lugar, los agentes del orden, durante un operativo rutinario de control de encomiendas, hallaron dos cajas de cartón rotuladas con el nombre: Diego Dueñas, las cuales contenían ocho cráneos al parecer humanos distribuidos en bolsas plásticas negras.

La primera caja, de color beige, contenía cinco cráneos, mientras que la segunda, de color blanco con letras azules, guardaba tres; ambas procedentes de la ciudad de Lima y enviadas por Roberto García, conforme a las guías de transportista electrónicas correspondientes.

Es así que, cuando el destinatario se presentó en el local para recoger las encomiendas, fue intervenido y detenido en flagrancia delictiva por el presunto delito contra el patrimonio cultural de la Nación, conforme a la normativa penal vigente.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, contando con la participación del representante del Gabinete de Antropología Física de la Dirección Desconcentrada de Cultura - Cusco, disponiéndose la continuación de las diligencias correspondientes conforme a ley.