Jhon Supo, recibió una sentencia condenatoria de 19 años de pena privativa de libertad, como autor de la comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, sub tipo feminicidio, en agravio de su exconviviente.

De la investigación se ha tomado conocimiento, que la agraviada al momento de los hechos era conviviente del hoy sentenciado y mantuvieron una relación sentimental y convivencial, destacándose que la agraviada se dedicaba solamente al cuidado del hogar e hijos, no teniendo ingresos propios por lo que dependía económicamente del sentenciado, quien trabajaba como obrero de construcción y frecuentemente agredía física y psicológicamente a su expareja, recriminándole sobre la comida y falta de dinero, prohibiéndole a la misma trabajar.

Conforme la investigación fiscal, se determinó que el día 3 de julio del 2024, en Calca, al promediar las 22:00 horas, la agraviada se encontraba durmiendo con sus menores hijos, el sentenciado ingresó proveído de una hacha con la cual propinó un golpe con la parte del filo en la cabeza de la agraviada produciéndole una herida cortante en el lado izquierdo.

Al sentir el golpe la agraviada se despertó y levantó de la cama, momento en el cual también se despertó su menor hijo, quien vio al acusado con el hacha en la mano y a la agraviada sangrando, por lo que empezó a llorar y gritar mientras el sentenciado quiso nuevamente propinar otro golpe en la cabeza, la agraviada sujetó el hacha, forcejeando ambos hasta que finalmente la mujer, logró quitarle el hacha y empezar a gritar pidiendo auxilio.

Finalmente el Primer Juzgado Penal Colegiado transitorio de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Cusco, sentenció al imputado.