Como parte de su plan de desembalse de citas en consultas externas, el Seguro Social de Salud (EsSalud), a través del Hospital Perú, continúa recorriendo diversas regiones para responder a la demanda de los asegurados. En coordinación con la Red Asistencial Cusco, el hospital itinerante desarrolla una campaña médica en la Ciudad Imperial del 18 al 26 de noviembre, con la meta de brindar 5 315 atenciones especializadas.

El hospital móvil de EsSalud llegó a Cusco tras un recorrido de más de 1 000 kilómetros desde Lima, trasladando su logística, equipos biomédicos y un equipo de 15 profesionales de la salud. La unidad itinerante se instaló en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco para desarrollar su segunda campaña del año en dicha ciudad.

Estos operativos del Hospital Perú forman parte del fortalecimiento del primer nivel de atención, uno de los ejes de gestión impulsados con el objetivo de garantizar servicios accesibles y de calidad para los asegurados en todo el país.

“Con el hospital itinerante incrementamos las atenciones médicas, brindamos apoyo en procedimientos y diagnósticos a pacientes con necesidades urgentes en diversas regiones y contribuimos a descongestionar los centros asistenciales”, señaló el titular de EsSalud, Segundo Acho.

Por su parte, la gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Denisse Chávez, destacó que la campaña en Cusco ofrecerá una amplia cartera de servicios especializados, entre ellos medicina interna, oftalmología, neurología, gastroenterología, otorrinolaringología, ginecología, rehabilitación, radiología, laboratorio, rayos X, terapia física, enfermería y farmacia, todos sin costo para los asegurados.

DATO:

- En lo que va del año, el Hospital Perú ha realizado 60 operativos en distintas regiones, superando las 246 000 atenciones médicas, un 80 % más que en el periodo anterior. Loreto, San Martín, Arequipa, Puno, Apurímac y Ucayali figuran entre las zonas beneficiadas con esta intervención rápida a la población asegurada.