Ian Treges (29), era un aventurero como ningún otro. Estadounidense de nacimiento, había dedicado gran parte de su vida a recorrer el mundo y sus paisajes, según contaron sus familiares, estuvo en Europa, Asia y Medio Oriente, y ahora le tocaba el turno a Cusco - Perú.

El visitante llegó al país procedente de Bolivia, y de inmediato se enrumbó a Cusco , decidido a recorrer sus valles y montañas. Es así que alistó su mochila, sus botas y un mapa, y salió a conquistar el nevado Ausangate, uno de los más bellos de la Cordillera del Vilcanota.

El 13 de mayo último salió de su hospedaje encargando su retorno para dentro de cinco días, cosa que nunca ocurrió encendiendo las alarmas de las autoridades cusqueñas, que emprendieron una implacable búsqueda hasta que hallaron su cuerpo más de un mes después.

MADRE HAY UNA SOLA

Al enterarse sobre su desaparición la madre de Ian, Mishel Treger, llegó a Cusco decidida a hallarlo , y así lo hizo, gracias al aviso de comuneros de Ausangate llegó hasta su cuerpo, que yacía junto a sus pertrechos en una zona desolada.

A partir de ese momento comenzaron las investigaciones y pericias a los restos, las mismas que habrían concluido en que el extranjero no sufrió algún tipo de ataque o lesión propiciada por terceros, sino se habría accidentado o sufrido una lesión, no pudiendo retornar a un lugar poblado por ayuda.

Una vez que las autoridades le entregaron el cuerpo a la madre de Ian, ella lo cremó para llevarse sus cenizas con él a Estados Unidos, pero antes realizó una sentida ceremonia junto a pobladores del Ausangate, policías de la Comisaría de Pitumarca y amigos que ayudaron en las labores de búsqueda.

“Este es un nuevo comienzo en el gran ciclo de la vida, ya no verás dolor. La montaña va más allá de nuestra comprensión y abraza a aquellos que deciden hacer parte de ella. Estamos donde los cóndores baten sus alas, donde el viento canta canciones antiguas y donde las estrellas descansan en la nieve”, dijo la extranjera al inicio de la despedida.

Luego, entre lágrimas continuó: “Ahora ya no hay más dolor, tenemos un nuevo guardián del Ausangate, cuyo espíritu caminará entre los picos y caminos resguardando los glaciares y a aquellos que buscan llegar a él, con humildad y respeto. La Pachamama lo reciba con infinita ternura y que abra sus caminos de vida para él, y que el padre de la roca y la nieve lo abrace en su manto para siempre”.

La sentida ceremonia concluyó con la colocación de una placa de mármol con los nombres de Ian, su fotografía y fechas de nacimiento y óbito, en la placa se lee el mensaje: “Fly high sweet angel, forever in our hearts” - “Vuela alto dulce ángel, estarás por siempre en nuestros corazones”.

DATO:

Las autoridades de Cusco recomendaron a los viajeros que llegan a Cusco tomar los servicios de agencias especializadas o guías de turismo certificados antes de aventurarse a caminatas por terrenos complicados o alejados.