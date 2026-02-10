El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la jefatura del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, realizará este jueves 12 de febrero una poda preventiva y progresiva del histórico árbol pisonay ubicado en la plaza principal de la antigua ciudad inca de Machu Picchu, como medida para garantizar la seguridad de visitantes, trabajadores y guías turísticos.

La intervención se llevará a cabo luego de un análisis técnico exhaustivo, que incluyó evaluaciones especializadas y una poda controlada, bajo protocolos de conservación y seguridad. Estas acciones cuentan con la opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, a fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos ambientales y patrimoniales del sitio arqueológico.

De acuerdo con el informe técnico preliminar, los especialistas identificaron que el ejemplar de pisonay atraviesa un proceso crítico de deshidratación y desecamiento natural, al haber cumplido su ciclo biológico de vida.

Asimismo, debido a factores climáticos permanentes en la zona, como lluvias intensas y vientos huracanados, el árbol presenta un riesgo inminente de caída, lo que representa una amenaza para la integridad física de las miles de personas que transitan diariamente por la ruta de salida de los circuitos 2 y 3, así como un posible riesgo para las estructuras arqueológicas cercanas.

Al respecto, el jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, César Medina, destacó la importancia de la prevención: “Nuestra prioridad es la seguridad de los visitantes y la preservación del entorno que rodea nuestro patrimonio mundial. Aunque la pérdida de un ejemplar histórico es lamentable desde el punto de vista paisajístico, la evaluación técnica fue concluyente: el Pisonay ha cumplido su ciclo de vida y su permanencia física representa un peligro latente”.

El Ministerio de Cultura precisó que la intervención se realizará con el máximo respeto y sensibilidad, en concordancia con el valor excepcional universal de Machu Picchu, patrimonio cultural y natural único en el mundo.