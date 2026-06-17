Buscando la protección de la vida, la dignidad y los derechos de la población más vulnerable en Cusco, recientemente se llevó a cabo la instalación de Redes Provinciales Contra la Trata de Personas en las provincias de Paruro, Chumbivilcas, La Convención, Espinar, Canchis, Quispicanchi y Cusco, que permitirá fortalecer la articulación territorial para prevenir y enfrentar uno de los delitos más graves que afecta a la sociedad, especialmente a niñas, niños y adolescentes.

A través de la Gerencia Regional de Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables del Gobierno Regional Cusco, la referida acción busca afianzar el trabajo articulado entre las instituciones del Estado y la sociedad civil para prevenir y enfrentar uno de los delitos más graves que afecta principalmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

La iniciativa forma parte del proyecto regional ‘Mejoramiento del Servicio de Prevención de Trata de Personas en Niños, Niñas y Adolescentes en siete provincias del departamento del Cusco’, impulsado para integrar representantes de municipalidades, instituciones educativas, operadores de justicia, sectores del Estado y sociedad civil, que desarrollarán campañas de sensibilización, asistencia técnica, capacitaciones y acciones de vigilancia comunitaria. Estas acciones permitirán fortalecer la prevención y promover una cultura de denuncia y protección ciudadana frente a situaciones de explotación y violencia.

La conformación de este tipo de redes permite, además, desarrollar campañas de sensibilización, acciones preventivas, acompañamiento institucional y seguimiento oportuno de casos relacionados con la trata de personas, consolidando un trabajo descentralizado y permanente en beneficio de la ciudadanía.

“El desarrollo de nuestra región no solo se mide por obras de infraestructura, sino también por nuestra capacidad de proteger a quienes más nos necesitan. No permitiremos que nuestros niños y adolescentes sean víctimas de redes criminales. Estamos construyendo un Cusco más seguro, humano e inclusivo, donde la dignidad y los derechos de las personas sean una prioridad”, destacó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.