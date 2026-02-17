Las autoridades de orden han confirmado un ajuste en las tarifas de ingreso a la antigua ciudad inca de Machu Picchu, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2026. El incremento responde a la necesidad de financiar la conservación y el mantenimiento del santuario histórico.

Tras este anuncio las opiniones están divididas en la región Cusco y el sector turismo a nivel regional y nacional, sin embargo, este reajuste de costos no sería una novedad, sino un acuerdo adoptado años atrás, pero que recién se implementará a partir de mayo.

En entrevista con Correo, Fernando Santoyo, director de la Cámara de Comercio del Cusco, explica que este concepto de incremento fue aceptado y publicado aún el año 2024, para ser aplicado desde el 1 de enero del 2026, pero recién se aplicará desde mayo.

“Consideramos que hubo una gran descoordinación entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente para que el incremento ya se ponga en el costo del boleto a partir del primero de enero de este año, pero se sabe también que los boletos que ya hayan sido vendidos para este año no van a sufrir el incremento ni tampoco se va a requerir el reintegro adicional. Pero los boletos que se vendan a partir del primero de mayo ya incorporarán este concepto adicional”, señaló.

Luego mencionó que la Red de Camino Inca está siendo gestionada por Sernanp y que espera que los fondos también puedan ser utilizados con fines ambientales en este sitio y garantizar que haya servicios higiénicos ambientalmente manejados en esta ruta, algo que hoy día se carece o que se encuentra en muy mal estado de conservación.

“El incremento sobre los boletos a Machu Picchu y es un concepto adicional que está orientado para que Sernanp garantice la preservación investigación y puesta en valor del patrimonio natural de el parque arqueológico. Esto ya era público hace un año, sobre lo de este concepto adicional, no es ninguna sorpresa”, acotó.

Mientras tanto las voces a favor y en contra del aumento del costo de entrada para la maravilla cusqueña continúan haciéndose sentir, sin embargo expertos en turismo mencionan que el costo actual de ingreso a Machu Picchu es ostensiblemente menor al costo de entrada a otros atractivos de talla mundial, que duplican o triplican el monto que pagan los turistas en Perú.

CIFRAS