Un proceso de investigación y posibles denuncias ha causado el proceso de vacunación para magistrados y sus hijos en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco, quienes lograron inmunizarse de manera presuntamente preferente, mientras miles de cusqueños hacían largas colas para lograr ese objetivo.

El hecho, ocurrido aún el 11 de setiembre, ha llevado hasta el Consejo Regional de Cusco al gerente regional de Salud, Javier Ramírez, para que explique cómo así se generó un punto de vacunación exclusivo en el Poder Judicial, cuando supuestamente no había autorización para hacerlo.

El funcionario se presentó ante el pleno y su explicación sobre esa campaña de inmunización no convenció, es por ello que su informe fue desaprobado con 11 votos en contra y 6 abstenciones, como indicó a Correo el El presidente del Consejo Regional de Cusco, Néstor Velasco.

“Hemos escuchado su informe y no ha sido convincente, muchas preguntas no han sido respondidas con claridad, no hay un documento que autorice la vacunación y no hay un marco legal que ampare las acciones del gerente regional de Salud, esa gerencia estaría funcionando en un completo desorden”, señaló el funcionario.

¿QUÉ SIGUE AHORA?

Debido a la desaprobación del informe se tiene que constituir una Comisión Ordinaria de Salud que inicie las investigaciones a profundidad del hecho, los permisos (de haberlos), verbales, escritos o cualquier otra documentación que demuestre la legalidad o no de la vacunación a los magistrados y sus hijos.

En palabras del presidente del Consejo Regional de Cusco, esta indagación podría dar lugar a sanciones administrativas, y de demostrarse que se transgredieron las normas legales que rigen la vacunación a nivel nacional, probablemente habrían ilícitos penales y sanciones mucho más drásticas.

De momento pidió al gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, tomar en cuenta el acuerdo de desaprobación del gerente regional de Salud, para que evalúe su permanencia o no en el cargo “espero que el gobernador pueda evaluar a su funcionario ya que su informe no ha sido contundente, no ha sido presentado adecuadamente”, acotó.

EL CASO.

El último 11 y 12 de setiembre varias decenas de de magistrados y trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Cusco, junto a sus menores hijos, fueron inmunizados contra la Covid-19 en las instalaciones del Poder Judicial, sin colas ni amanecidas como el resto de ciudadanos, hecho que causó molestia y rechazo en Cusco, donde se acusa un presunto caso de favorecimiento y aprovechamiento dirigido a un grupo de beneficiados.

A la luz de las investigaciones se descubrió que, además de los hijos de jueces y demás trabajadores judiciales, también se vacunó a los hijos de enfermeras y trabajadores del sector Salud, concluyendo el caso en una investigación sumaria a pedido del propio Gobierno Regional del Cusco, que a través de la Gerencia Regional de Salud ya ha comenzado a despedir a los trabajadores involucrados en dicha jornada de vacunación.

DATO:

- Sobre lo acontecido, la presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco, Yenny Delgado, por medio de un comunicado, aseguró que no hubo ninguna clase de privilegios en la campaña que se hizo en su sede, ya que “cada institución debe asumir las medidas de seguridad e higiene ocupacional para garantizar la vida y bienestar de sus trabajadores”.