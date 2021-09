El pasado 10 de setiembre comuneros de la provincia de Chumbivilcas en Cusco, emprendieron una protesta contra la minera MMG Las Bambas, exigiendo, entre otras cosas, ser incluidos como prestadores de bienes y servicios, bloqueando como manifestación la vía nacional conocida como el Corredor Minero del Sur.

Desde entonces esta carretera ha permanecido bloqueada en distintos puntos, impidiendo el paso de los buses con personal, camiones de abastecimiento y encapsulados con minerales, por lo que la empresa en un reciente comunicado ha anunciado el cese de sus actividades si esta situación continúa así.

“Las Bambas ha participado en todas las reuniones a las que ha sido convocada por la PCM, Minem o las comunidades, brindando propuestas y escuchando los puntos de vista de los actores. A pesar de ello, el bloqueo del Corredor Vial Sur se mantiene desde hace 18 días, impidiendo el reabastecimiento de insumos y el recambio de trabajadores, que suma más de 6,000 personas que no pueden regresar a sus casas, ello nos ha obligado a reducir operaciones y pronto tendremos que paralizarlas completamente ”, cita textualmente su comunicación.

Frente a ello el presidente del Frente de Defensa de Los Intereses de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, ha señalado que ellos no pueden hacer nada al respecto, ya que es una decisión tomada enteramente por la empresa, a la que acusa de romper el diálogo en varias oportunidades, cuando ya estaban en vías de solucionar el conflicto.

“Nosotros hemos dado una solución práctica para que el Corredor esté pacificado, al parecer hay grandes arreglos entre los de relaciones comunitarias y las empresas mineras que proveen, no quieren ceder esas empresas a las comunidades campesinas, cambiar de proveedores no les costaría ni 10 céntimos, pero no lo quieren hacer ”, mencionó.

POBLADORES EMPEZARON A CONSTRUIR CASAS EN PLENA VÍA

El dirigente de Chumbivilcas aseguró también que el proceso de construcción de viviendas en pleno Corredor Minero del Sur ya ha empezado, como hace días amenazaron los pobladores, asegurando que todo el trayecto de la vía les pertenecía y que podían construir o pastar en la zona.

“Me acaban de comunicar que están empezando a construir casitas dentro de la carretera porque esos espacios antes de que existiera esta vía eran tierras vírgenes que las han roto sólo con la finalidad de trasladar minerales, en esas comunidades no había carretera”, aseguró.

Se supo que estas casas estarían siendo levantadas en las comunidades de Hatun Qollana y Tuntuma, pertenecientes al distrito de Velille en Chumbivilcas. El dirigente mencionó que esta iniciativa sería imitada en otras zonas más, inundándose de casas toda la vía nacional. “van a llenar de casas el Corredor porque es su terreno pues, no les han comprado, no han donado, ni les han pagado, estamos planteando una solución pero no quieren aceptar”.

ACUSAN A GUIDO BELLIDO OBSTRUCCIONISTA.

Wilber Fuentes asegura que todo Chumbivilcas se alegró con la designación de su coterráneo, Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros, sin embargo ahora cita sentirse profundamente decepcionado, ya que, según él, no hace nada para solucionar la problemática del Corredor Minero en la región Cusco.

Según el dirigente, la minera ya había llegado a un trato para su inclusión en la prestación de todo tipo de servicios en una reunión desarrollada el 29 de julio en la comunidad de Muyu Orcco en Ccapaqmarca, donde MMG Las Bambas se habría comprometido a aceptar varios puntos propuestos por los pobladores , sin embargo con la llegada de la PCM al conflicto, estas propuestas habrían caído en saco roto.

“Yo pienso que el Estado está entorpeciendo porque cuando hablamos con la minera directamente estábamos avanzando, luego entró la PCM desconoció que nosotros pongamos los encapsulados (...) Guido Bellido es nuestro paisano pero nada está haciendo para cambiar esta situación a nivel estructural. Pedrito (Pedro Castillo) dice que es un gobierno del pueblo veremos hasta qué punto será del pueblo”, refirió.

Las comunidades campesinas de Chumbivilcas bloquean el corredor minero desde el 23 de julio. Han reportado 15 heridos por perdigones. (Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco)

TOMAN APURÍMAC COMO EJEMPLO.

Como ejemplo para lograr que MMG Las Bambas acceda a sus peticiones, aseguró que en Fuerabamba y Hunquiri en Challhuahuacho - Apurímac, los comuneros trabajan transportando el 25% del mineral, además de haber logrado contratos para colocar unidades de mantenimiento y regadío de la vía. “Si ellos pueden ¿por qué nosotros no?”, se preguntó el cusqueño.

Entre las principales demandas que tienen los pobladores de Chumbivilcas, está la ampliación de la clasificación como comunidades de influencia directa del proyecto minero, así como ser incluidos en contratos para la prestación de diversos servicios de transporte y servidumbre , además de la anulación de la clasificación como vía nacional del Corredor Minero del Sur.

Como se recuerda, el pasado 27 de agosto, un bus de la empresa Las Bambas, que trasladaba personal hacia la mina, cayó a un barranco pereciendo 16 trabajadores. El conductor había decidido acceder a la mina por una ruta alterna ya que la vía principal se hallaba bloqueada.

Accidente Las Bambas Cusco Apurimac. Foto: J. Sequeiros.

DATO:

- El sábado 25 de este mes se desarrolló la última mesa de diálogo en la comunidad de Huanquiri en Santo Tomás -. Chumbivilcas. Pese a que estuvieron presentes representantes de la PCM, Ministerio de Energía y Minas, de Las Bambas y de las comunidades donde está tomada la carretera, la reunión concluyó sin ningún acuerdo.

