El proceso de georreferenciación de las comunidades nativas asháninka y machiguenga, situadas en la provincia de La Convención, está a punto de iniciar a través de la Gerencia Regional de Agricultura Cusco, en convenio con la Municipalidad Distrital de Kimbiri.

Dicha medida, largamente esperada, busca saldar una deuda histórica con los pueblos originarios brindándoles la protección legal que merecen sobre sus territorios ancestrales.

Cabe indicar, que la georreferenciación representa un escudo jurídico contra la vulneración de derechos. En ese contexto, el gobernador cusqueño, Werner Salcedo, sostuvo que la seguridad de la tierra es el primer paso para la dignidad de las familias amazónicas.

De esta manera, al definirse con precisión los límites territoriales, se garantiza la paz social y se protege la herencia de las futuras generaciones frente a amenazas externas.

“Nuestra gestión no descansa hasta que cada hermano de las comunidades nativas sienta el respaldo de su Gobierno Regional. No solo entregamos coordenadas, entregamos tranquilidad y el reconocimiento oficial de su historia y su cultura”, manifestó.

Para garantizar que el mencionado beneficio llegue de manera oportuna, la intervención se ejecutará bajo la modalidad de ‘actividad’, mecanismo político-administrativo que permite simplificar los procesos burocráticos y acelerar los plazos de ejecución.