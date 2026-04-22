Con el objetivo de mejorar la atención al visitante y fortalecer la promoción turística de la región, el Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur), inauguró la nueva Oficina de Información Turística y Promoción del Boleto Turístico del Cusco (BTC) en la Casa Concha, ubicada en el centro histórico de la ciudad, en el marco de un convenio interinstitucional con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

La ceremonia contó con la participación de autoridades regionales, así como representantes de instituciones y empresas vinculadas al sector turismo, quienes destacaron la importancia de continuar articulando esfuerzos para el desarrollo turístico del Cusco y la mejora de los servicios al visitante.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del gobernador regional, Werner Salcedo, quien resaltó que esta iniciativa fortalece la orientación al turista, promueve el acceso a los atractivos de la región y contribuye a un turismo seguro, fomentando la formalidad en los servicios turísticos.

A través de esta oficina, los visitantes podrán obtener información detallada sobre los destinos del Boleto Turístico del Cusco, permitiéndoles conocer los 16 atractivos que este ofrece, así como los diversos recursos turísticos de toda la región. Asimismo, en caso de contratar paquetes turísticos, recibirán orientación para verificar que estos sean ofrecidos por operadores turísticos formales, evitando así posibles inconvenientes o situaciones de informalidad.

“La implementación de este espacio estratégico en el Centro Histórico de Cusco permitirá mejorar la experiencia del visitante, facilitar el acceso a información confiable e impulsar la dinamización de la economía local, reafirmando el compromiso para posicionar al destino como competitivo y sostenible a nivel nacional e internacional”, citó la autoridad regional de Cusco.