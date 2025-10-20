La mañana del último domingo, los cuerpos de las tres víctimas de un nuevo accidente de tránsito en Cusco, recién pudieron ser levantados, luego del arribo de la Fiscalía a la comunidad de Callaraya, donde un auto particular se precipitó a un abismo por razones que son materia de investigación.

El penoso accidente habría ocurrido todavía la noche del último sábado en la citada zona, perteneciente al distrito de Taray, provincia cusqueña de Calca, donde fallecieron Francisco Arqque Huallpa (51), Isabel Quispe Mayta (68) y Emilio Huamán Mayta (60).

Los restos permanecieron en el sitio toda la noche debido a la lejanía del lugar del siniestro, hasta donde llegaron miembros de la Policía especialistas en accidentes de tránsito, a fin de peritar la zona y realizar el recojo de evidencias.

Las autoridades mencionaron que será difícil retirar el vehículo modelo Station Wagon del fondo del abismo, ya que no existen caminos hasta el lugar.

Mientras tanto las indagaciones correspondientes se llevan a cabo a fin de establecer fehacientemente las causas de este penoso hecho.