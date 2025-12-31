La mañana del último lunes, el presidente de la República, José Jerí, junto a una comitiva del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, visitó distintas clínicas en Cusco, a fin de supervisar la atención de pacientes nacionales y extranjeros, que sufrieron un accidente el pasado martes en la vía férrea a Machu Picchu, donde dos trenes colisionaron frontalmente.

El mandatario recorrió hasta cinco centros clínicos en Cusco, se reunió con el gobernador regional, Werner Salcedo, el jefe de la Policía, general PNP Julio Becerra, así como con representantes del sector salud y del Ministerio Público, a fin de conocer los detalles operativos y de investigación posteriores al siniestro.

En declaraciones, el mandatario nacional señaló que sí se atendió a los heridos y se activó el protocolo de emergencia tras el choque de trenes; sin embargo, hizo hincapié en que el tiempo de respuesta pudo haber sido más corto y que las acciones de auxilio conjuntas deben experimentar mejoras.

SALIÓ DE COMPRAS

Tras su recorrido por Cusco, y mientras sus ministros ya se hallaban en el aeropuerto Alejandro Velasco, José Jerí se dio tiempo para visitar el Centro Artesanal Cusco, un conocido lugar de venta de recuerdos y souvenirs, hasta donde llegó en un vehículo oficial, siendo escoltado por Seguridad del Estado y la Policía.

En el lugar ingresó al estudio de arte ‘Munaycha’, donde adquirió hasta tres obras de arte, las mismas que fueron embaladas y cargadas por su personal a su vehículo, para ser trasladadas al terminal aéreo junto al presidente.

Katy Mamani, propietaria del local confirmó a Correo que Jerí Oré compró tres lienzos de la Escuela Cusqueña, valorizados aproximadamente en 5 500 soles.

“Llegó y se escogió un cuadro de los ángeles Miguel, Rafael y Gabriel, otro del Sagrado Corazón de Jesús, y otro de una Virgen María Andina, todos con marco de pan de oro y plata, al final le regalé un pequeño espejo también”, refirió.

Los cuadros, con una dimensión aproximada de 1.50 por unos 1.20 metros cada uno, fueron empaquetados en el lugar para ser transportados sin problemas.

“Fue bastante amable, nos saludó y revisó la galería, nos contó que ya le habían regalado uno de nuestros cuadros antes y que le había gustado bastante, se subió rápidamente a su carro y de ahí observaba todo bajando la ventanilla, también saludó al personal de seguridad con un apretón de manos”, acotó la vendedora.

LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Mientras tanto, desde la Décima Región Policial Cusco, confirmaron que cuatro personas se hallan detenidas tras el choque de trenes en la vía férrea hacia Machu Picchu, un maquinista, dos ayudantes y un brequero, quienes se hallan intervenidos en Ollantaytambo y Cusco.

Se supo que el dosaje etílico que se les practicó resultó negativo; sin embargo, los agentes de Investigación y de Accidentes de Tránsito, deberá evaluar las causas del lamentable accidente, que dejó como saldo un fallecido y 78 heridos.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se refirió a las posibles causas del choque de trenes en la ruta hacia Machu Picchu, señalando que las primeras evaluaciones realizadas junto a especialistas en transporte indican una probable negligencia en la operación de las unidades.

“Todo parece indicar que ha habido un error humano (...) Lo que ha fallado, al parecer, es el elemento humano en cuanto al manejo. Al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no miró o no hizo caso o pensó que no iba a haber alguna consecuencia e ignoró las señales”, declaró.

DATO:

- Luego de la intervención del Ministerio Público y de la Policía en el Kilómetro 94 de la vía férrea a Machu Picchu, los autovagones que colisionaron pudieron ser retirados de la zona, iniciándose el rescate de los pasajeros varados en Machu Picchu Pueblo, y posteriormente reiniciándose las operaciones ferroviarias desde y hacia Machu Picchu, según informó la operadora Perurail.