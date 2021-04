Ha quedado demostrado que además del coronavirus la irresponsabilidad también mata. En Cusco, una historia triste y a la vez indignante, fue compartida recientemente por el fiscal de Prevención del Delito, Eduardo Poblete, quien dio cuenta acerca de un irresponsable joven que fue detenido en una ’Fiesta COVID-19’, para luego contagiar a sus padres, ocasionando la muerte de su progenitor y dejando en estado de gravedad a su madre.

Este hecho ocurrió hace aproximadamente dos semanas, cuando en uno de los operativos para erradicar la visita de bares y discotecas, un muchacho llamó la atención del fiscal, ya que lejos de mostrar arrepentimiento por contravenir las normas para evitar la propagación del coronavirus , se burló del personal policial y acusó a las autoridades de ’conspiracionistas’, dando a entender que el virus no existía.

“Realmente cuando escucho semejante cosa me llena de impotencia y decepción (...) Ayer (a 18 días del incidente) me llamó la hermana de éste joven (no sé como consiguió mi teléfono) y me dijo de manera muy airada y malcriada, que su papá había fallecido con Covid, su mamá estaba delicada y su hermano estaba muy delicado y necesitaba cama UCI, y que era “injusto” que por haberle impuesto una papeleta en ese local de fiestas no tenga derecho a la atención médica él y ninguno de sus familiares, (lo cual no es cierto)”, escribió el fiscal.

Las llamadas 'Fiestas Covid' abundan y son un peligro en medio de la pandemia del coronavirus. Foto: César Grados / @photo.gec

Como esta, miles de historias se tejen día a día a nivel nacional, protagonizadas por personas que no comprenden, o no quieren comprender, la dimensión de la pandemia que nos ha tocado vivir, y que no hallan otra solución al problema más que la burla o la indiferencia, hasta que el virus llega a su casa, y caen en cuenta que no se trataba de una conspiración inventada, sino de una pandemia muy delicada a la cual se le debe prestar mucho cuidado y resguardo.

“Esa llamada me llamó profundamente la atención sobre las paradojas de la vida, y como siempre buscamos a un responsable de las desgracias que nosotros mismos provocamos. Por lo que decidí compartir lo acontecido como un reflexión para que tomemos conciencia de lo delicada situación que estamos atravesando y no seamos irresponsables”, finalizó el titular de Prevención del Delito.