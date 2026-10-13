La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se encuentra en Cusco para supervisar las labores de combate aéreo de los incendios forestales que afectan la región.

Fujimori llegó acompañada de los ministros de Defensa y de Agricultura para conocer las acciones desplegadas frente a las emergencias.

Hasta el momento son ocho incendios activos, más de 310 suscitados en lo que va del año y cinco fallecidos en la región imperial.

Presidenta Keiko Fujimori llega a Cusco en medio de fuertes incendios forestales

La mañana del último martes llegó a Cusco la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a fin de supervisar las acciones de combate de incendios forestales en la región.

Tras su arribo a bordo de una avioneta de la FAP, la mandataria abordó un helicóptero MI17 con dirección al Valle Sagrado de Los Incas.

En el lugar sobrevoló la zona de Accha Alta y Accha Baja en Calca, donde se registra un incendio forestal que no puede ser sofocado desde hace cinco días.

En tanto, autoridades del Gobierno Regional Cusco, Bomberos, Ejército, Policía y otros, aguardan su retorno para sostener una reunión ampliada sobre las acciones a desarrollarse frente a estos siniestros.

Cabe resaltar que al momento en Cusco hay siete incendios forestales activos, de los cuales uno está controlado y seis siguen en pleno combate, los más fuertes se registran en La Convención, Calca, Chumbivilcas, Acomayo y Anta.