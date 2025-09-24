La construcción de la primera Planta Satelital de Regasificación (PSR), ubicada en el sector Huayllapampa, distrito de San Jerónimo (Cusco), presenta el 90 % de avance para beneficiar, en una primera etapa, a un promedio de 1 000 familias de esa jurisdicción.

La PSR de gas natural licuado incorpora una inversión aproximada de 24 millones de soles y favorecerá a los primeros hogares, a través de la instalación de 25 kilómetros de redes domiciliarias y un tanque de almacenamiento de 30 metros cúbicos. El gas será transportado desde Pampa Melchorita, región Ica mediante camiones cisterna, garantizando un suministro seguro y continuo. En una segunda fase, se proyecta ampliar la cobertura a más de 8 000 familias.

“La ejecución del proyecto gasífero es fruto del convenio suscrito entre el Gobierno Regional Cusco, y el Ministerio de Energía y Minas convirtiéndose en la concretización de una obra anhelada por más de dos décadas. La actual gestión regional ha logrado el impulso decisivo a este proceso, disponiendo la entrega del terreno para la instalación de la planta y articulando acciones estratégicas”, citó el gobernador cusqueño, Werner Salcedo.

Refirió también que el proyecto pionero está considerado como una experiencia con miras a su expansión. El Ministerio de Energía y Minas contempla implementar un total de 13 plantas satélite en la región, ocho de ellas aptas para licitar este año y el resto durante el 2026.