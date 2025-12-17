En Cusco, los exalumnos y simpatizantes del Colegio Nacional de Ciencias celebran que el Banco Central de Reserva del Perú haya puesto en circulación una moneda de plata conmemorativa del bicentenario de la fundación republicana de dicho centro educativo.

Es así que desde el 16 de setiembre está en circulación la moneda de denominación S/ 1,00, de aleación plata 0,925, con un peso fino de una onza, diámetro de 37,00 mm. Canto estriado, y con una emisión máxima de 5 000 unidades.

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto el año de acuñación y la denominación ‘Un Sol’.

En el reverso se muestra la fachada del colegio, circundando la parte superior la frase ‘Glorioso Colegio Nacional de Ciencias’ y sobre la fachada el escudo del colegio y el período que se conmemora 1825 – 2025.

La iniciativa para que se acuñe esta moneda fue del exalumno de este colegio, Manuel Velasco, quien en 2021 presentó la solicitud al BCRP y posteriormente fue aceptada.

