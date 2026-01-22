Agentes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), liberaron una boa arco iris peruana (Epicrates cenchria), hallada en una vivienda del sector Túpac Amaru, del distrito de K’osñipata, provincia de Paucartambo.

El hecho reportado por el propietario de la vivienda demandó la intervención del personal especializado de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, que procedió a la captura y evaluación sanitaria que determinó el buen estado y condición de silvestría del reptil, por lo que se procedió con su liberación.

Durante el año 2025, dos boas, junto a otros veinticinco animales silvestres fueron atendidos por Serfor, producto de hallazgos o intervenciones, siendo liberados o entregados en custodia a centros de cría en cautividad o zoológicos autorizados (siete en la provincia de Cusco y dos en La Convención), procedimiento que se cumple cuando el animal silvestre pierde las habilidades de supervivencia aprendidas en cautiverio, por lo que no puede ser reintroducido a su hábitat natural.

Loros de cabeza roja y azul, venados de cola blanca, guacamayos azul amarillo, severo y escarlata, vicuñas, tortugas motelo y taricaya, oso de anteojos, margay, coatí andino, mono fraile, pacarana y boas son parte del listado de animales silvestres atendidos, como resultado de hallazgos o intervenciones por no contar con documentos que amparen su movilización legal. Con estas acciones se corta en muchos casos la cadena de comercio ilegal de fauna silvestre en el departamento del Cusco.

Contrariamente a este comportamiento y práctica ilegal, Serfor ha otorgado, en el 2025, ocho guías de transporte para la movilización de 2 200 especímenes de insectos, entre mariposas, arañas, mamíferos y aves, lo que denota que el aprovechamiento de fauna silvestre se puede desarrollar de manera formal. En el año se ha autorizado también el funcionamiento de un centro de cría para mariposas.

“El Serfor exhorta a la población a proteger la fauna silvestre y respetar la normativa vigente, recordando que la caza, captura, transporte, posesión y comercialización ilegal de animales silvestres están prohibidas por la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre) y conllevan sanciones administrativas y penales, incluyendo multas significativas e incluso penas privativas de la libertad”, citaron desde dicha institución.

DATO:

- Para cualquier denuncia sobre la trata ilegal de fauna silvestre, se puede llamar al número de emergencia de Serfor o enviar un mensaje al número WhatsApp: 947 588 269.