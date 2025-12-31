Luego del choque de trenes registrado en la vía férrea hacia Machu Picchu, que dejó 78 pasajeros heridos y una persona fallecida, este miércoles arribaron a Cusco una ambulancia aérea y un avión táctico Spartan para apoyar la evacuación de los afectados con lesiones de mayor gravedad.

Las aeronaves aterrizaron en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, en medio de un operativo coordinado para reforzar la atención médica tras el accidente ferroviario.

Evaluación para traslados a Lima

De acuerdo con la información preliminar, el apoyo aéreo permitiría el traslado de los pacientes más graves hacia Lima, donde recibirían atención especializada en centros hospitalarios de mayor complejidad.

Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de pasajeros que serán evacuados ni el cronograma de los vuelos médicos, aunque las autoridades indicaron que la evaluación clínica de los heridos continúa en las clínicas locales.

Se restableció el servicio del tren

Luego del lamentable accidente ocurrido la tarde del último martes, cuando dos trenes colisionaron frontalmente a la altura del Kilómetro 94 de la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu, informaron que el servicio de tren ya se restableció en la zona.

En un comunicado, PeruRail informa que desde la 01:40 horas y durante toda la madrugada, se realizó la evacuación de pasajeros desde la estación de Machu Picchu hasta Ollantaytambo, logrando transportar dos mil pasajeros. De ellos, 700 eran pasajeros del tren local, y 1 300 pasajeros de trenes turísticos.

Las operaciones de los trenes turísticos desde Ollantaytambo a Machupicchu ya se reanudaron con retrasos de aproximadamente una hora, debido a la operación de evacuación, pero se estima se estarán regularizando en el transcurso del día.

“Los turistas que lleguen a Machu Picchu con retraso debido a esta emergencia podrán entrar a visitar la ciudadela aunque su hora de ingreso haya pasado, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. Perurail agradece a todos sus trabajadores, las autoridades locales, al gobierno nacional, la población y los turistas, por su comprensión y apoyo en estos momentos tan difíciles para todos. Seguiremos informando en las próximas horas”, señalaron.

Accidente

El último martes a las 13:20 horas, el infortunio alcanzó a los pasajeros que se trasladaban por la vía férrea hacia Machu Picchu (Cusco), cuando dos trenes colisionaron frontalmente, dejando el saldo de al menos un fallecido y 78 heridos.

El hecho ocurrió a la altura del Kilómetro 94+200 del tendido férreo Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu, donde el autovagón 602 de la empresa Perurail (que iba de Machu Picchu a Ollantaytambo) y el autovagón 65 de la empresa Incarail (que iba de Ollantaytambo a Machu Picchu), chocaron violentamente por causas que son materia de investigación.

Tras el accidente se activaron los protocolos de emergencia correspondientes, sin embargo el arribo de ayuda hasta el lugar de los hechos demoró varias horas, ya que no existe acceso por carretera ni trocha hasta el lugar, teniendo que ser necesaria la movilización de otros dos trenes de Perurail desde Ollantaytambo hasta el sitio del siniestro.

Es en estos trenes - ambulancia, que más de 78 pasajeros lograron ser auxiliados de emergencia hasta la zona de Piscacucho (Kilómetro 82 de la vía férrea), donde el tendido se encuentra con la carretera y las ambulancias lograron tener acceso.