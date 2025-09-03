Según el último reporte de emergencia, emitido por la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu (Cusco), el incendio forestal que había comenzado el lunes en la zona, por fin pudo ser controlado la tarde del último miércoles.

El fuerte siniestro que inició en el sector de Pacaymayo bajo, a la altura del Kilómetro 96.500 de la línea férrea hacia Machu Picchu, consumió hasta el momento 13 hectáreas de pastos naturales, comprendidas dentro del Parque Arqueológico de Machu Picchu.

Cabe señalar que las autoridades confirmaron que, pese a hallarse dentro del parque, el incendio forestal no afectó restos arqueológicos ni llegó hasta la maravilla mundial, ubicándose a aproximadamente cinco kilómetros del santuario.

Según la alerta informativa de las autoridades de Machu Picchu, en el lugar todavía se encuentran combatientes forestales pertenecientes a Cultura, Sernanp e Indeci, a fin de liquidar el siniestro por completo.

“Se tiene presencia de llovizna en el sector en la madrugada de hoy (miércoles) hasta el momento, lo que ha ayudado a controlar el incendio. Se han quedado cuadrillas monitoreando el evento hasta su liquidación, dado que todavía se tienen humaredas dispersas en zonas de difícil acceso”, cita textualmente un último informe del evento.

Se supo que el incendio no afecta las operaciones de trenes desde y hacia la maravilla mundial, mientras la empresa Perurail traslada logística y combatientes forestales hasta distintos puntos de la vía férrea a fin de liquidar por completo el siniestro.