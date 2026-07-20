La histórica ciudad de Cusco se convirtió en el epicentro de la celebración para varios grupos de turistas españoles que decidieron conmemorar la victoria de su selección en el Campeonato Mundial de Fútbol 2026. La euforia y el entusiasmo se apoderaron de las calles cusqueñas cuando los visitantes compartieron su alegría con los locales.

El triunfo del equipo español en la final del torneo, celebrado en Canadá, fue la razón principal para que estos apasionados seguidores decidieran continuar la fiesta en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de América Latina. Vestidos con camisetas rojas y ondeando banderas, los españoles recorrieron las calles de Cusco, visitando lugares icónicos como la plaza mayor mientras entonaban cánticos de victoria.

“Queríamos celebrar este momento histórico en un lugar igualmente histórico”, comentó María Fernández, una turista proveniente de Sevilla. “Cusco nos ha recibido con los brazos abiertos, y eso hace que esta celebración sea aún más especial”.

Varios residentes de Cusco se unieron a la celebración, mostrando su hospitalidad y compartiendo la emoción del momento. Muchos cusqueños se vieron atraídos por la energía y la alegría del grupo, sumándose a los bailes y cánticos.

“Es increíble ver cómo el fútbol puede unir a personas de diferentes partes del mundo”, dijo José Quispe, un comerciante local.

La presencia de los turistas españoles también trajo beneficios económicos para la ciudad. Los hoteles, restaurantes y tiendas reportaron un aumento en sus ventas durante los días de celebración.

“Este tipo de eventos nos ayuda a mostrar la riqueza cultural y la calidez de nuestra gente”, señaló Carmen Huamán, propietaria de un restaurante en el centro de Cusco.