La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, anunció este viernes que la tarifa de ingreso a Machu Picchu se incrementará a partir del 1 de mayo con el objetivo de financiar trabajos de mantenimiento y mejorar la accesibilidad al principal atractivo turístico del país.

Los turistas extranjeros deberán pagar S/ 11 adicionales y los visitantes nacionales S/ 5 más. Con este incremento, el precio total para ingresar a Machu Picchu será de S/ 163 (aproximadamente 43 dólares) para adultos foráneos y S/ 69 para peruanos, según el circuito elegido.

Recursos insuficientes para conservación

La titular del Mincetur explicó que los recursos actuales no son suficientes para cubrir las necesidades de conservación y mantenimiento de las vías de acceso.

“Este incremento, en realidad, se debe a una necesidad de contar con recursos para el mantenimiento del parque. Hay que tener en consideración que [este aumento] fue aprobado en el marco de la Unidad de Gestión de Machu Picchu el año 2022, pero realmente necesitamos tomar acción para el mejoramiento de las condiciones”, expresó ante los medios de comunicación.

Garantizar sostenibilidad del parque

Mera Gómez aseguró que el incremento permitirá garantizar la sostenibilidad del parque arqueológico y mejorar la experiencia de los visitantes. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo confirmó que el monto adicional se destinará exclusivamente para la conservación del área natural protegida.

Las declaraciones de la ministra se dieron durante una ceremonia en el parque arqueológico de Sacsayhuamán, en Cusco, donde se entregó la máxima distinción de jerarquía 4 a este atractivo turístico.