La jefatura del parque arqueológico de Machu Picchu informó el jueves pasado que el Camino Inca hacia la ciudadela estará suspendido al turismo desde el sábado 31 de enero hasta el 1 de marzo, es decir, durante todo el mes de febrero de este año.​​

Esta suspensión es una medida planificada conforme establece el Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inca, e incluirá el trabajo de 60 especialistas y obreros que se trasladarán desde Piscacucho hasta la llaqta Inca Machu Picchu.​

El personal de conservación intervendrá en 15 monumentos arqueológicos de la ruta, incluyendo Sayacmarca, Phuyupatamarca, Intipunku, Wiñaywayna y Chachabamba, entre otros. Los trabajos incluirán mantenimiento de muros de contención, corte de vegetación, calzadura de pisos y reparación de estructuras de madera, puentes, rampas y barandas.​

Al respecto, el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, explicó durante una entrevista en RPP que también se realizará mantenimiento en Choquequirao.

“En estas circunstancias del año, en donde las lluvias son intensas, requerimos hacer una paralización del servicio de recepción de turistas para hacer mantenimiento de las vías”, indicó.​

Luna destacó que esta decisión involucra al Ministerio de Cultura, gobiernos locales y la DIRCETUR de Cusco, en una acción coordinada que permitirá mejorar los accesos antes de que finalice la temporada de lluvias.

Alternativas turísticas disponibles en Cusco

El titular del Mincul señaló que Cusco, al ser una región rica en patrimonio cultural, ofrece múltiples alternativas al Camino Inca para garantizar la continuidad del turismo.​

“Cusco es, probablemente, una de nuestras regiones más ricas en alternativas de visita patrimonial. Hay sitios como Tipón, por ejemplo, que es una obra maravillosa de la ingeniería hidráulica inca y que probablemente no es muy conocida por el turista. Podemos establecer ciertas rutas de recorrido pedestre. Estas medidas preventivas van en la seguridad del turista y también en el mantenimiento del patrimonio arqueológico”, aseveró.

Norma del MTC para resolver problema de transporte

Luna Briceño indicó que, en las próximas horas, el Ministerio de Transportes emitirá una normativa que permitirá al Gobierno Regional del Cusco tomar medidas urgentes respecto a la concesión de buses en la ruta Hiram Bingham, tras declararse nula la licitación a favor de la empresa San Antonio de Torontoy a inicios de enero.

“Debe salir ya una norma del MTC que habilita a tomar medidas de urgencia. Ello nos va a permitir que el gobierno regional actúe de inmediato. La emergencia del ministerio va a permitir que el gobierno regional asuma el control de la vía y asigne o contrate un servicio directo por emergencia”, señaló.

El ministro añadió que probablemente se otorgue una concesión temporal a una empresa de transportes de la Municipalidad de Machu Picchu hasta el retorno a una concesión privada o mixta.

Asimismo, reconoció que la ruta Hiram Bingham tiene actualmente servicios que “están transitando en la informalidad” y que hubo “algunos errores” en la licitación anterior.

“La estructura del próximo concurso debe garantizar que sea una adjudicación que le dé seguridad al turista y garantice llegar al sitio arqueológico de manera segura, formal y a tiempo”, puntualizó.