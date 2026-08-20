Recientemente en Cusco, el porteador de nombre Gabriel Ríos Mamani (49), perdió la vida en pleno Camino Inca a Machu Picchu, causando el reclamo airado de sus familiares, quienes acusaron un presunto abandono del trabajador por parte de sus compañeros y la agencia de viajes para la que laboraba.

Tras el hecho, el presidente de la ‘Federación Regional de Porteadores del Camino Inca - Daniel Estrada Pérez’, Miguel Mayta, acusó una serie de falencias en el trabajo que realizan cientos de hombres, que cargan a cuestas los bultos y mochilas de los turistas que buscan llegar a pie a Machu Picchu.

“Exigimos justicia, queremos saber qué pasó con nuestro hermano, no es la primera vez que fallece un porteador, hubo una muerte hace cuatro años, otra hace cinco años. Hacemos un llamado para que en las rutas a Camino Inca, Salkantay y Choquequirao, haya presencia del Estado, estamos trabajando como si no tendríamos autoridades año a año tocamos las puertas pero no nos dan respuesta ni apoyo”, refirió a RPP.

Después llamó a las autoridades de Sunafil y del Ministerio de Trabajo para que hagan operativos en la zona, señalando que hace mucho tiempo exigieron una exhaustiva revisión de las condiciones en que trabajan, pero nada ocurre hasta el momento.

“Yo suplico a Sunafil y Ministerio de Trabajo, tienen que hacer operativos en el Camino Inca, nosotros seguimos cargando más de 20 kilos, no somos animales, estamos cargando más de lo debido nosotros aceptamos por necesidad, de eso se aprovechan”, acotó.

INVESTIGAN MUERTE DE PORTEADOR

El cuerpo de Gabriel Ríos, fue hallado en la zona denominada Warmiwañuska, a la que se llega en el segundo día de caminata por el antiguo Qhapaq Ñan o Camino Inca a Machu Picchu.

Según denunciaron los familiares del occiso, él se desempeñaba como porteador, cargando las mochilas de los visitantes, cuando enfermó y habría sido abandonado por los turistas, sus compañeros, y la agencia para que laboraba.

“Mi padre falleció en pleno Camino Inca, él estaba cargando las cosas de la agencia Alpaca, ellos lo habían abandonado en el camino, ellos prefirieron su carga, primero deberían ser las personas, estamos en el sitio, ni siquiera aparece la agencia”, señaló el hijo mayor del porteador.

En tanto, la Policía y Ministerio Público se dirigieron a la zona para el levantamiento del cuerpo y realizar los exámenes de ley, de momento se desconoce la causa real del fallecimiento del porteador. Las autoridades deberán investigar si las denuncias de los familiares del occiso tienen sustento o no, el caso se halla en plena investigación.

DATO:

- Warmiwañuska es el abra más alto de todo el Camino Inca a Machu Picchu, se encuentra a 4 210 metros sobre el nivel del mar, y generalmente se atraviesa en el segundo de los cuatro días de recorrido hasta llegar a la antigua ciudad inca.