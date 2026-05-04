La ruta a Machu Picchu, ya sea en tren o a través del reconocido Camino Inca, siempre será una experiencia memorable, sin embargo hay locales y turistas que son tan afortunados que, camino a la maravilla mundial, pueden ver especies tan cautivadoras como el oso de anteojos.

Pese a que la población de estos mamíferos no es tan alta, no es raro que se dejen ver en el santuario histórico, vías de acceso o incluso en las vías del tren, como ocurrió hace poco en Cusco.

A través de un vídeo viralizado en redes sociales, se ve a una familia de osos de anteojos caminando tranquilamente por el tendido férreo que conduce a Machu Picchu.

Pese al sonido de la locomotora que se acercaba, los animales parecen no inmutarse demasiado, y continúan su camino casi sin mostrar signos de alerta.

Tuvieron que ser necesarios unos fuertes silbidos por parte del operador de la locomotora para que los animalitos se alejen un poco de la vía y continúen su camino sin ninguna clase de accidente.

En redes sociales felicitaron la actitud de los operadores del tren de Perurail, que al ver a la familia de osos descendieron la velocidad drásticamente y en ningún momento accionaron la bocina de aire, que por su sonido habría causado pánico y molestia a los mamíferos.

DATO:

En el Santuario Histórico de Machu Picchu habita el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), es la única especie de oso nativa de Sudamérica y un habitante emblemático de los bosques nubosos que rodean la ciudadela inca. Se estima que dentro de las más de 35 000 hectáreas del santuario viven aproximadamente 70 osos en libertad.

Recordemos que esta especie fue la inspiración para el famoso personaje de oso en la literatura infantil ‘Paddington’.