Una pareja de extranjeros que se encontraba pernoctando en las áreas verdes del parque Indoamericano, situado en la avenida España y la calle Comercio, en la urbanización Huerta Grande, fueron retirados la noche del domingo por personal de serenazgo de Trujillo.

Los agentes del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (IRAM) fueron alertados por los vecinos de la zona y lograron desalojarlos para recobrar la tranquilidad en el lugar.

Cabe mencionar que, los ciudadanos que serían de nacionalidad venezolana causaban malestar e incomodidad entre los vecinos.

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