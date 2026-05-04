La panadería Kenko’s, un negocio con años de presencia en el distrito de La Perla, en el Callao, suspenderá sus actividades de manera indefinida luego de que sus propietarios fueran víctimas de dos atentados con explosivos y recibieran amenazas de extorsión de forma reiterada. En declaraciones para RPP, Enrique Suray, dueño del local, confirmó la decisión en declaraciones a medios de comunicación, donde también expuso la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra su familia y su negocio.

El propietario indicó que la pausa en las operaciones comenzará con una semana de cierre, aunque reconoció que el plazo podría extenderse según las decisiones que tome junto a su familia. Suray explicó que aún no tienen claridad sobre los pasos a seguir, dado que los hechos ocurrieron días antes y el impacto emocional sigue presente.

“Vamos a cerrar inicialmente una semana, pero no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a cerrar, porque queremos solucionar bien esto y estar tranquilos. Estamos viendo qué podemos hacer con toda la familia. Estamos conversando para decidir, porque esto recién ha sido el sábado y todavía estamos un poco aturdidos y pensando qué vamos a hacer”, indicó.

Deudas pendientes agravan la situación

Además de la amenaza a su seguridad, Suray enfrenta compromisos financieros que hacen más difícil la paralización del negocio. El propietario había realizado préstamos para mejorar las instalaciones del local, cuotas que continúan vigentes pese al cese de actividades.

“Hay deudas que pagar todavía, préstamos que hemos tenido que hacer para poder mejorar el negocio y cosas así, que todavía se están pagando y todo eso, pero estamos viendo cómo vamos a hacer”, comentó.

Solicita mayor protección policial

Suray valoró el trabajo de la Policía, pero consideró que los recursos y la presencia en la zona son insuficientes para frenar la ola de extorsiones que afecta a los comerciantes del Callao. Además señaló que el problema no se limita a su negocio, sino que alcanza a vendedores de todo tipo, incluyendo los de menor escala.

“Yo veo que la Policía hace lo posible, hace todo su esfuerzo en ayudarnos, pero creo que no es suficiente. Sería bueno que pongan un poco más de seguridad para todos, no solamente para mí, sino para todos, porque yo escucho que hasta a la gente que vende verduras los extorsionan”, expresó.