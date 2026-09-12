El Gobierno anunció cambios en la plataforma de venta de entradas a Machu Picchu como parte de las medidas para recuperar el flujo de turistas hacia la ciudadela inca. El nuevo sistema permitirá adquirir los boletos directamente, sin realizar una reserva previa, y será sometido a un periodo de prueba antes de su implementación definitiva.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, señaló que la reducción de visitantes está relacionada principalmente con problemas registrados en la plataforma digital. Según explicó, las dificultades no se deberían a la cantidad de boletos disponibles, sino al funcionamiento del sistema utilizado para realizar las reservas y acceder a las entradas.

Los técnicos tendrán un plazo aproximado de 10 días para implementar las modificaciones anunciadas. Después comenzará una marcha blanca de 30 días para detectar posibles errores y realizar los ajustes necesarios antes de poner en funcionamiento la nueva plataforma.

¿Qué situación enfrenta la ciudadela?

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó que el flujo de visitantes se encuentra actualmente 2,5 % por debajo del registrado durante 2025. La diferencia aumenta al comparar las cifras con el periodo previo a la pandemia, pues el número de turistas está cerca de 15 % por debajo del nivel alcanzado en 2019.

Valencia indicó que la etapa de prueba permitirá evaluar el funcionamiento del nuevo sistema antes de su puesta en marcha definitiva. También señaló que se busca evitar situaciones como las largas colas registradas de manera presencial en mayo de este año.

La nueva plataforma será evaluada durante los 30 días de marcha blanca antes de su implementación definitiva. El objetivo es corregir las fallas detectadas durante ese periodo y facilitar el acceso de los visitantes a las entradas.