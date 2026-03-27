Recientemente, la Policía de Cusco liberó las fajas marginales de la carretera Hiram Bingham, que habían sido ocupadas por un extenso grupo de pobladores, tildados como invasores.

Desde entonces, esta vía, que es la única que conduce buses desde Machu Picchu Pueblo hasta las puertas de la maravilla mundial peruana, se halla despejada, sin embargo, reportaron la presencia de extraños, que buscarían tomar de nuevo una parte de esta carretera.

Elvis Latorre, alcalde de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu Puebo, denunció que personas ‘inescrupulosas’ merodean la zona, buscando únicamente tomarla de nuevo ni bien la Policía se retire del lugar.

“Pese a que se firmó un acta, incluso en presencia de dirigentes, no entendemos por qué buscan invadir ese sector de nuevo, pedimos a la Policía que se mantenga vigilante en la zona”, refirió la autoridad edil.

También confirmó que desde la citada comuna emprenderán denuncias y acciones legales contra quienes resulten responsables por estas invasiones, citando que el caso ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público.

ANTERIORMENTE

Un clima de tensión se vive en Machu Picchu Pueblo, localidad que antecede a la maravilla mundial peruana: Machu Picchu. Donde un grueso número de pobladores, invadió ambos márgenes de la faja marginal de la carretera Hiram Bingham, única vía terrestre que conduce a locales y turistas hasta las puertas del santuario histórico.

A finales de febrero último, un grupo aproximado de 100 personas se estableció en la margen izquierda de la referida vía, y a mediados de marzo, otro grupo se estableció en la margen derecha, generando la preocupación de las autoridades locales, que tramitan la actuación de la Policía y Ministerio Público para desalojar a los presuntos invasores.

Tuvo que ser necesaria la presencia de un contingente de hasta 200 miembros del orden para despejar la vía. Durante el operativo, llevado a cabo hace poco, los moradores no ofrecieron resistencia, pero indicaron que volverían a ocupar la zona, ya que ‘necesitan’ ese espacio.