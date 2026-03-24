Entre la noche del último lunes y la madrugada de este martes, más de un centenar de efectivos del orden desalojaron a decenas de personas denunciadas como invasores en la faja marginal de la carretera Hiram Bingham, la única vía que conecta el poblado de Machu Picchu Pueblo con la maravilla mundial Machu Picchu.

Un grupo de los presuntos invasores se hallaba en el lugar desde el último 27 de febrero, mientras otro se apostó el último 13 de marzo, ocupando ambas márgenes de la citada carretera, donde establecieron carpas, cercos de plástico, entre otros.

Todas estas personas se habrían retirado de manera pacífica al ver el contingente policial, como confirmó a Correl el coronel PNP Juan Jiménez, jefe de la División Policial de Urubamba.

“Se intervino para proteger la fauna y flora a solicitud de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu y en el marco de la ley de este tipo de operaciones extrajudiciales, se ha evaluado la demanda, se ha discernido y todo se ha llevado a cabo de manera pacífica”, señaló.

Se supo que hasta el lugar llegaron 120 agentes del orden pertenecientes a diferentes unidades, quienes abordaron vagones de tren desde la estación de Ollantaytambo.

Tras las acciones, el gerente de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Rosendo Baca, saludó la iniciativa, refiriendo que no se puede tratar Machu Picchu ni sus vías como si se tratara de cualquier otro lugar, debido a que es una zona protegida y altamente sensible.

“Felicitamos que estas personas se hayan retirado pacíficamente, llamamos a la calma y a la conversación siempre, recordemos que el turismo es una actividad altamente variable, y debemos procurar mantener una imagen de prudencia y tranquilidad siempre, sobre todo tomando en consideración que una gran parte de los cusqueños y peruanos se beneficia directa o indirectamente del turismo”, refirió.

Mientras tanto, desde la empresa Torontoy, señalaron que sí ocupaban una de las franjas marginales de la vía Hiram Bingham, pero con permiso de la Autoridad Nacional del Agua, citando que, pese a que este ente revocó su permiso ellos apelaron esta decisión, calificando de injusta la medida de desalojo.