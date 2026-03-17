Los porteadores de la Red de Caminos Inca, personas encargadas del traslado de pesados equipajes durante el recorrido de los turistas hasta la maravilla mundial, ahora tendrán un coche ferroviario exclusivo para su uso, con 78 espacios y una bodega destinada para estos trabajadores, en la frecuencia 72 del servicio local, que parte a las 08:53 horas en la ruta Machu Picchu – Ollantaytambo.

La puesta en funcionamiento de este servicio permitirá mejorar significativamente las condiciones de traslado de cientos de porteadores que cumplen un rol fundamental en el desarrollo del turismo hacia el Santuario Histórico de Machu Picchu, garantizando un transporte más seguro, ordenado y digno.

La Federación de Porteadores de los Caminos del Inca de la Región Cusco ‘Daniel Estrada Pérez’ destacó que esta medida responde a una demanda del sector. Anteriormente, los trabajadores debían descender durante la madrugada hasta la estación del kilómetro 107 para abordar el tren que partía desde Machu Picchu Pueblo a las 05:35 horas, enfrentando bajas temperaturas, escasa visibilidad y riesgos innecesarios luego de extensas jornadas de trabajo.

Asimismo, en muchas ocasiones los porteadores no lograban abordar el primer tren de la mañana, debido a la capacidad limitada del coche asignado y a que debían viajar junto a sus equipajes que superan los 20 kilogramos. Esta situación los obligaba a movilizarse desde el kilómetro 107 hasta Machu Picchu Pueblo para poder abordar una siguiente frecuencia que les permitiera retornar, generando mayores esfuerzos físicos, retrasos y condiciones poco adecuadas para su traslado.

Con la nueva disposición, los porteadores podrán abordar el tren de la frecuencia 72 a las 08:53 horas, en el inicio de esta operación estuvieron presentes el gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Rosendo Baca, así como representantes de PeruRail, el Sernanp y Cultura Cusco, quienes acompañaron este avance en favor de los trabajadores del Camino Inca.

Esta medida fue impulsada en el marco de la Unidad de Gestión de Machu Picchu, como parte de las acciones orientadas a reivindicar los derechos de los porteadores y garantizar condiciones de transporte más justas, seguras y dignas, promoviendo que el desarrollo del turismo también genere bienestar para quienes hacen posible la experiencia del Camino Inca.