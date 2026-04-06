Luego de una semana de haber ocurrido un huaico en la vía férrea Hidroeléctrica - Machu Picchu, el mismo que interrumpió todas las operaciones de tren en la zona, se confirmó que este lunes 6 de abril, todo el sistema de traslado volvió a la normalidad.

“PeruRail S.A., operador ferroviario en la ruta sur oriente del país, informa a sus pasajeros, agencias de viaje, operadores de turismo y a la colectividad en general que, desde hoy lunes 6 de abril se reanudan las operaciones ferroviarias en la ruta Machu Picchu – Hidroeléctrica”, señala textualmente una comunicación por parte de la operadora de trenes.

En el contacto, también indican que adoptan esta medida en cumplimiento a la notificación del concesionario

Ferrocarril Transandino S.A., que confirmó que el domingo 5 de abril culminó con los trabajos necesarios para restablecer la vía del tramo férreo, afectado por un huaico a la altura del Km. 115 en la zona de Mandor.

De esta manera, todos los locales y turistas ya pueden abordar los trenes hacia Machu Picchu, procedentes de la denominada Ruta Amazónica, que implica abordar el servicio en Hidroeléctrica.

ANTES

La madrugada del lunes 30 de marzo, un deslizamiento de lodo y piedras afectó seriamente el tendido férreo en la ruta Hidroelétrica - Machu Picchu, obligando al cese de operaciones ferroviarias en esa vía hasta nuevo aviso.

Según se confirmó a Correo, el concesionario reportó preliminarmente la caída de un huaico aproximadamente en el PK 115+200 en la zona de Mandor, afectando las vías seriamente.

Personal de Ferrocarril Transandino, empresa concesionaria de la ruta, determinó que todas las salidas y retornos de tren desde esa ruta queden suspendidas.

Cabe mencionar que la vía férrea Hidroeléctrica - Machu Picchu - Hidroeléctrica, es utilizada generalmente para el ingreso a la maravilla mundial peruana, por los viajeros que llegan por la zona de Santa Teresa y La Convención.

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