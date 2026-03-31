Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea en el sur oriente del país, informa que, debido al huaico ocurrido en el Km 115, zona de Mandor (tramo Machu Picchu – Hidroeléctrica), las operaciones ferroviarias seguirán suspendidas. Es importante precisar que este tramo corresponde a una ruta alterna de acceso a Machu Picchu, de menor tráfico, y no forma parte del acceso principal.

El servicio regular entre Machupicchu y Ollantaytambo continúa operando con total normalidad, ya que no ha sido afectado por este evento.

“Nuestro equipo de vía y obras ha evaluado los daños en la infraestructura ferroviaria y se encuentra ejecutando trabajos provisionales, con el objetivo de reestablecer la operación a partir del domingo 5 de abril, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan”, refirieron a través d e un comunicado de prensa.

TURISTAS CONTINÚAN VIAJE

Mientras tanto, desde Perrail, han señalado que las salidas de trenes desde la estación de Ollantaytambo hacia Machu Picchu continúan de manera regular, sin embargo, aquellos que hayan perdido sus boletos en la frecuencia Hidroeléctrica - Machu Picchu podrán pedir su reprogramación o cambio.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y reiteramos nuestro compromiso de informar oportunamente cualquier actualización, así como de seguir garantizando un servicio seguro y confiable. Para más información y asistencia, nuestros pasajeros pueden contactarnos a través del Call Center (01) 625-4848 o al correo reservas@perurail.com”, señalaron desde la empresa ferroviaria.

CONTEXTO PREVIO

La madrugada del último lunes, un deslizamiento de lodo y piedras afectó seriamente el tendido férreo en la ruta Hidroelétrica - Machu Picchu, obligando al cese de operaciones ferroviarias en esa vía hasta nuevo aviso.

Según se confirmó a Correo, el concesionario reportó preliminarmente la caída de un huaico aproximadamente en el PK 115+200 en la zona de Mandor, afectando las vías seriamente.

Cabe mencionar que la vía férrea Hidroeléctrica - Machu Picchu - Hidroeléctrica, es utilizada generalmente para el ingreso a la maravilla mundial peruana, por los viajeros que realizan el llamado acceso Amazónico.