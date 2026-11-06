La última noche de Halloween dejó un personaje clave en Cusco: ‘Mamá Coco’. Una bella ancianita que se caracterizó como el personaje de la película animada, llegando a ser viral por lo tierna de su interpretación junto a su bisnieto de ocho años, que hizo el papel de ‘Miguelito’.

Luego de aparecer en todas las redes sociales, de brindar entrevistas y de sacarse fotos con propios y extraños, la señora Alejandrina Miranda, reconoció que no pensó ni por un momento todo el alboroto que causaria su caracterización.

“El otro año todavía teníamos que ir, pero no quise, este año mi hijo me volvió a pedir que lleve a mi bisnieto y así lo hice. Desde antes ya me decían Mamá Coco, hasta en el barrio. A veces me gusta, a veces me desespero por la cantidad de gente”, señaló.

BUENAS NOTICIAS

Además de lograr reconocimiento y recibir mucho cariño en persona y a través de las redes sociales, ‘Mamá Coco’ logró retomar contacto con una de sus hijas, a la cual no veía desde el año 1990, considerando el hecho como un logro y una bendición, gracias a su caracterización en la noche de Halloween.

“He encontrado a mi hija, que he perdido desde el año 90. En mi casa de un momento a otro mi hija se pone a llorar, dice que le había llamado mi nieta y en una pantallita ha apareció mi hija que se fue el 90, una señora se la llevó y me la hizo desaparecer, desde es fecha no sabíamos nada, hemos conversado por celular, ella se pone a llorar y me dijo que me quería mucho y que no sabía que es lo que había pasado, ella vive en Lima y va a venir en julio”, contó.

Finalmente la señora Alejandrina refiere no arrepentirse de haber salido vestifa como ‘Mamá Coco’, ya que, pese a haberse sentido ofudcada por un momento debido a tanta atención, pudo cumplirle el sueño a su bisnieto e incluso logró comunicación con una de sus hijas, a la que pensaba no volver a ver jamás.

DATOS:

- ‘Mamá Coco’ en realidad nació en Arequipa pero se crió en Cusco desde los 10 años, por ello se considera muy cusqueña, como menciona.

- Adriano, su nieto de ocho años, ya le está insistiendo para volver a pedir golosinas el próximo año, la señora Alejandrina aún no sabe si aceptará o no.

- ‘Mamá Coco’ pide más ayuda para los ancianos por parte del Gobierno. Refiere que hace tiempo solicitó ‘Pensión 65’ pero hasta ahora no le dan el beneficio.