La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familia de Echarate – La Convención (Cusco), consiguió dictamen de cadena perpetua contra Félix de La Cruz (43), natural de Junín, como autor del delito contra la libertad, en la modalidad de violación de la libertad sexual, sub tipo violación sexual de menor de edad.

En el mes de agosto del 2024, la madre de la menor agraviada, vendía comida en la plaza del centro Kiteni del distrito de Echarate, provincia de La Convención, por su parte el sentenciado, trabajaba como cocinero en un restaurante de la zona, además alquilaba una habitación en el hospedaje de los mismos dueños de su centro de labor.

En los primeros días de agosto la niña se encontraba jugando con su celular en la plaza, lejos de la vista de su madre, hecho que fue aprovechado por el sujeto para conducirla con engaños a su habitación ubicada en el segundo piso de su hospedaje, donde la agredió.

La menor intentó escapar del lugar, pero la puerta se encontraba cerrada, siendo sometida por su agresor, finalmente la menor, luego de haber sido ultrajada salió del cuarto de sujeto, para retornar con su progenitora, quien no se percató de lo que había sucedido, ya que la menor no le conto nada.

Ya el 8 de agosto del 2024, la madre notó algo extraño en su hija, por lo que indagó sobre lo ocurrido, contando el hecho que sufrió días atrás, inmediatamente la madre puso la denuncia en la dependencia policial, que comunicó el hecho al representante del Ministerio Público, que dirigió la investigación y llevó adelante el proceso penal, hasta conseguir que el juzgado, dicte la máxima pena, ordenando además el pago de 30 mil soles por reparación civil.