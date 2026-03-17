Más de 400 mil estudiantes de la región Cusco iniciaron en forma oficial el presente año escolar en los niveles primaria y secundaria, en más de seis mil instituciones educativas, dirigidas por más de 27 mil docentes y directivos.

Esta información fue confirmada por el gerente regional de Educación Cusco, Heraclio Valencia, quien indicó que se entregó el 100 % de materiales educativos en las instituciones educativas de la región. También, ratificó que el contrato docente se ha garantizado igualmente al 100 %.

“Nuestro objetivo es claro y contundente, ningún niño debe estudiar en condiciones precarias. Estamos cerrando brechas históricas y construyendo colegios modernos que garanticen las mismas oportunidades que cualquier institución educativa del país”, subrayó al dar inicio al buen año escolar 2026.

CEREMONIA E INAUGURACIÓN

En un día remarcable para la educación cusqueña, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, lideró la ceremonia de inauguración y entrega de la nueva infraestructura de la institución educativa N° 51014 ‘Romeritos’, distrito de Wanchaq en el marco del buen inicio del año escolar 2026.

La obra, ejecutada bajo la modalidad de administración directa con una inversión superior a los 24 millones de soles, cuenta con 27 aulas pedagógicas, biblioteca, laboratorio, talleres especializados, además de un sistema tecnológico que incluye 36 pantallas interactivas, más de 100 computadoras y un data center que permitirá fortalecer la educación digital y el aprendizaje interactivo.

Asimismo, se supo que el plantel incorpora un sistema de seguridad integral con cámaras de videovigilancia y espacios para el desarrollo académico, deportivo y cultural de los estudiantes, lo que consolida un campus educativo inteligente orientado a la transformación digital educativa.

“Hoy no solo entregamos infraestructura, hoy entregamos esperanza, dignidad y oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Invertir en educación es la decisión política más importante para transformar el Cusco y construir un futuro con igualdad para todos”, afirmó la autoridad cusqueña.