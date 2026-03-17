La ceremonia de inicio del Buen Año Escolar 2026 se dio en la inauguración de nuevas instalaciones en la I.E. Romeritos del Cusco.
La ceremonia de inicio del Buen Año Escolar 2026 se dio en la inauguración de nuevas instalaciones en la I.E. Romeritos del Cusco.

Más de 400 mil estudiantes de la región Cusco iniciaron en forma oficial el presente año escolar en los niveles primaria y secundaria, en más de seis mil instituciones educativas, dirigidas por más de 27 mil docentes y directivos.

Esta información fue confirmada por el gerente regional de Educación Cusco, Heraclio Valencia, quien indicó que se entregó el 100 % de materiales educativos en las instituciones educativas de la región. También, ratificó que el contrato docente se ha garantizado igualmente al 100 %.

“Nuestro objetivo es claro y contundente, ningún niño debe estudiar en condiciones precarias. Estamos cerrando brechas históricas y construyendo colegios modernos que garanticen las mismas oportunidades que cualquier institución educativa del país”, subrayó al dar inicio al buen año escolar 2026.

CEREMONIA E INAUGURACIÓN

En un día remarcable para la educación cusqueña, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, lideró la ceremonia de inauguración y entrega de la nueva infraestructura de la institución educativa N° 51014 ‘Romeritos’, distrito de Wanchaq en el marco del buen inicio del año escolar 2026.

La obra, ejecutada bajo la modalidad de administración directa con una inversión superior a los 24 millones de soles, cuenta con 27 aulas pedagógicas, biblioteca, laboratorio, talleres especializados, además de un sistema tecnológico que incluye 36 pantallas interactivas, más de 100 computadoras y un data center que permitirá fortalecer la educación digital y el aprendizaje interactivo.

Asimismo, se supo que el plantel incorpora un sistema de seguridad integral con cámaras de videovigilancia y espacios para el desarrollo académico, deportivo y cultural de los estudiantes, lo que consolida un campus educativo inteligente orientado a la transformación digital educativa.

“Hoy no solo entregamos infraestructura, hoy entregamos esperanza, dignidad y oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Invertir en educación es la decisión política más importante para transformar el Cusco y construir un futuro con igualdad para todos”, afirmó la autoridad cusqueña.

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