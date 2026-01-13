Una menor de 16 años perdió la vida la noche del último lunes en Cusco, en las instalaciones de una academia preuniversitaria ubicada en la avenida Los Incas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas, en el interior de la academia Millenium, donde la menor Brit Valverde (16) habría sufrido una descompensación que posteriormente le quitó la vida.

Según la Policía, hasta el lugar llegaron agentes del Samu, sin embargo ya no habrían detectado signos vitales en la menor, comunicando el hecho a la Policía y Ministerio Público.

Al colegio llegaron los familiares de la menor, procedentes de la región Apurímac, quienes denunciaron una presunta falta de atención en el interior del local, denunciando también que no contaría con enfermería ni tópico.

“Ella es alumna del colegio y de la academia, ella estaba sana, solo nos han dicho se ha descompensado y solamente le han acudido dos de sus compañeros, acá al frente hay hospitales, clínicas, podían llevarla pero no lo han hecho, no tienen ni tópico”, citó el tío de la víctima, que llegó hasta el centro de estudios.

Finalmente el cuerpo de la menor fue levantado para ser internado en la morgue del sector, desde la academia en mención no emitieron ningún comunicado hasta el cierre de esta nota.