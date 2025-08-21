Tras labor de inteligencia, personal policial del Departamento de Investigación Criminal Organizado - Cusco logró la desarticulación y detención de los presuntos integrantes de una presunta banda criminal, investigados por el presunto delito contra el patrimonio.

Hecho registrado en la intersección de la Av. La Cultura con Av. Tacna, distrito de Wanchaq, donde los menores de iniciales: J.E.SA.TA. (15) y H.A.OJ.PA. (17), fueron intervenidos por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio del ciudadano de iniciales E.P.C.

En el lugar también se detuvo a Piero Bejar (22) y se incautó el vehículo Station Wagon de placa X3I-091, así como diversas prendas de vestir, un banderín y una camiseta del Cienciano, dos mochilas, una soguilla azul, un cable acerado, dos billeteras vacías, tres celulares, un cuchillo tipo sable, un cuchillo de cocina, precintos de seguridad y cohetones.

Los presuntos intervenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia – Cusco y se continua con las investigaciones en coordinación con el representante del Ministerio Público.