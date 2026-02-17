Efectivos de la Comisaría de Cusco realizaron la intervención de tres menores de edad de nacionalidad estadounidense, por la presunta comisión de actos contra el patrimonio, hecho registrado en inmediaciones de la calle Suecia, en el centro histórico de la Ciudad Imperial.

La acción policial permitió intervenir a los menores identificados con las iniciales J.R. (16), T.E.Y (16) y E.L.R. (15), quienes habrían realizado pintas (grafitis) con pintura en spray color rojo en la pared y parte del muro inca del hotel ‘Turu Wasi’.

Tras la intervención, los menores fueron puestos a disposición de la citada dependencia policial para las diligencias correspondientes. Asimismo, se vienen realizando las coordinaciones con el representante del Ministerio Público y Ministerio de Cultura, a fin de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades de acuerdo a ley.

Tras su intervención, se supo que los imputados señalaron sentirse ‘descompuestos’ a fin de ser trasladados a una clínica local en lugar de ser remitidos a la comisaría de la zona.