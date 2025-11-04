El Ministerio de Cultura del Perú informó que el lunes 17 de noviembre de 2025 se habilitará la reserva y venta de boletos de ingreso para el año 2026 al Camino Inka y a la Llaqta de Machu Picchu.

El objetivo, según el comunicado oficial, es facilitar una mejor planificación de viajes tanto para visitantes nacionales y extranjeros como para operadores turísticos y agencias de viaje.

Enlace con circuitos y control de aforo

El sector precisó que, en cumplimiento de las disposiciones técnicas de conservación y manejo de flujos turísticos, los boletos de ingreso por la Red de Caminos Inka estarán vinculados al circuito 3B dentro de la Llaqta de Machu Picchu.

Esta acción busca optimizar la experiencia del visitante, garantizar una circulación adecuada dentro del monumento arqueológico y preservar el patrimonio cultural priorizando su conservación.

Nuevas rutas y planificación

El Ministerio también informó que se vienen realizando coordinaciones técnicas para la próxima apertura de la ruta 6 del Camino Inka, una medida que permitirá diversificar los circuitos de visita y descongestionar los ya habilitados.

El comunicado reafirma el compromiso del Ministerio de Cultura con la protección, conservación y puesta en valor del Santuario Histórico de Machu Picchu, trabajando de manera responsable y sostenible en beneficio del patrimonio mundial.

Datos clave

Inicio de reservas y ventas: lunes 17 de noviembre de 2025

lunes 17 de noviembre de 2025 Boletos: ingreso 2026 al Camino Inka y la Llaqta de Machu Picchu

ingreso 2026 al Camino Inka y la Llaqta de Machu Picchu Circuito asignado: 3B dentro del monumento arqueológico

3B dentro del monumento arqueológico Nueva ruta: apertura prevista de la ruta 6 del Camino Inka

apertura prevista de la ruta 6 del Camino Inka Objetivo: mejorar la experiencia del visitante y proteger el sitio

mejorar la experiencia del visitante y proteger el sitio Institución: Ministerio de Cultura del Perú

Ministerio de Cultura del Perú Fecha del comunicado: 3 de noviembre de 2025

Preguntas y respuestas

¿Cuándo inicia la venta de boletos para Machu Picchu 2026?

El lunes 17 de noviembre de 2025.

¿Qué incluye la venta?

El ingreso a la Red de Caminos Inka y la Llaqta de Machu Picchu para el año 2026.

¿Qué circuito se asignará a los visitantes del Camino Inka?

El circuito 3B dentro de la Llaqta de Machu Picchu.

¿Habrá nuevas rutas habilitadas?

Sí, el Ministerio de Cultura anunció la próxima apertura de la ruta 6 del Camino Inka.

¿Cuál es el objetivo del nuevo sistema?

Optimizar la experiencia turística y garantizar la conservación del patrimonio.