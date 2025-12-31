El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) anunció que asumirá la defensa pública gratuita de los familiares de Roberto Cárdenas, quien perdió la vida tras el choque frontal de dos trenes en la vía Ollantaytambo–Machu Picchu, en la región Cusco.

Tras el accidente ferroviario, el ministerio encabezado por Walter Martínez utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias a los familiares de Roberto Cárdenas, maquinista de Inca Rail que perdió la vida en el siniestro.

“Al tomar conocimiento de este lamentable hecho, el MINJUSDH pone a disposición de los familiares de la víctima y de las personas heridas el servicio de la defensa pública, a fin de brindarles asistencia y patrocinio legal gratuitos, garantizando el acceso a la justicia”, se lee en una publicación de su cuenta oficial de ‘X’.

Inca Rail emite comunicado tras accidente

A través de sus redes sociales, Inca Rail difundió un comunicado en el que se refirió al accidente ferroviario que involucró a una de sus unidades y que dejó como saldo el fallecimiento de uno de sus trabajadores.

En un primer pronunciamiento, la empresa expresó su pesar por la muerte de uno de sus trabajadores y aseguró que ya se comunicó con sus familiares, a quienes manifestó sus condolencias y ofreció brindarles “todo el apoyo requerido en este momento”.

“El accidente también ha ocasionado heridos entre nuestros pasajeros. Gracias al valioso apoyo de la Policía Nacional, los Bomberos y el Serenazgo de la Municipalidad de Machu Picchu y Ollantaytambo, en coordinación con los equipos de Inca Rail, los pasajeros fueron oportuna y debidamente evacuados y reciben atención médica dispuesta por nuestra empresa”, indica la misiva.

En ese sentido, la empresa precisó que está supervisando que las personas afectadas estén “debidamente atendidos y en comunicación constante con sus familiares para su tranquilidad”.

Además, Inca Rail indicó que viene colaborando activamente con las autoridades a cargo de las investigaciones y que atenderá cualquier requerimiento que se les solicite.

“Asimismo, por disposición regulatoria, el servicio de transporte ferroviario ha sido suspendido temporalmente”, agregan.