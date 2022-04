El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea Choquechambi, llegó a Cusco junto a otros titulares de diferentes carteras, a fin de instalar las denominadas ‘mesas técnicas de diálogo’, que buscan hallar solución a los principales reclamos de los cusqueños, por los que recientemente impulsaron un paro de 48 y amenazan con una huelga indefinida.

Es así que el encargado del agro peruano se trasladó hasta las instalaciones del Paraninfo Universitario de la Unsaac en la Plaza Mayor de Cusco, donde lo esperaba su comitiva, así como autoridades y dirigentes cusqueños.

Juntamente a los titulares de Ambiente, Cultura y Mujer y Poblaciones Vulnerables dio por iniciadas las mesas de diálogo que sirvieron de antesala a la sesión descentralizada de Consejo de Ministros de este viernes, también en la Ciudad Imperial.

En horas de la tarde, y tras su participación en las reuniones, el ministro declaró brevemente que estaba gratamente sorprendido con los agricultores cusqueños, ya que se mostraron bastante dispuestos al diálogo.

Sobre los pedidos de los cusqueños mencionó que el tema de la entrega de fertilizantes no había sido exigido ni priorizado por los agricultores locales, quienes sí pidieron que se construya una planta en Cusco.

Al ser consultado del por qué no hay una planta de fertilizante en Cusco, Zea Choquechambi declaró: “Si es que no tienen (planta) es porque no se ha hecho, seguramente las autoridades no se han preocupado y no lo han exigido, la planta tienen que hacer los que hacen plantas, empresarios de Korea, China, Bolivia, ya se han comunicado con nosotros”.

Acerca de uno de los pedidos principales del sector agro, que demanda celeridad en el cumplimiento de la segunda reforma agraria, como Pedro Castillo anunció desde el propio Cusco, el titular de Agricultura mencionó rápidamente que este proceso debe encaminarse de forma acelerada y que van por buen camino con los dirigentes locales, ya que no se habría hablado de posteriores medidas de fuerza.

MIRA EL VÍDEO AQUÍ:





*Vídeo: N. Larico.