La cantante criolla Bartola anunció la realización de un almuerzo show de gala por el Día de la Madre, dirigido a las familias que deseen celebrar esta fecha especial con música y gastronomía peruana.

El evento se llevará a cabo el domingo 10 de mayo desde las 2:00 p. m. en el Centro de Convenciones Maracaná, donde se ofrecerá una programación artística que incluirá danzas tradicionales y platos representativos de distintas regiones del país.

Música criolla y espectáculo en vivo

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de un repertorio que incluye algunos de los temas más conocidos de la intérprete, entre ellos:

Canción de Paz

Sin rival

Cariño malo

Qué lindo es mi Perú

Cariño ausente

Además de la música en vivo, la producción anunció que el espectáculo contará con iluminación profesional, sistema de sonido y medidas de seguridad para los asistentes.

La artista destacó la importancia de esta celebración dedicada a las madres.

“No saben lo feliz que me siento de agasajar a todas las madres, una fecha muy importante. Estamos preparando algo muy bonito con mucho amor”, señaló la cantante.

Gastronomía y danzas tradicionales

El espectáculo también incluirá un almuerzo con platos típicos de la costa, sierra y selva, además de presentaciones de danzas tradicionales.

La propuesta busca ofrecer una experiencia integral que combine música criolla, gastronomía peruana y entretenimiento familiar en un ambiente festivo.

Entradas disponibles para el público

Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, y están dirigidas tanto a madres como al público en general que desee participar en esta celebración.

Los organizadores recomendaron adquirir los boletos con anticipación debido a la demanda habitual por actividades relacionadas con el Día de la Madre.