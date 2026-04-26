La cantante criolla Bartola anunció la realización de un almuerzo show de gala por el Día de la Madre, dirigido a las familias que deseen celebrar esta fecha especial con música y gastronomía peruana.
El evento se llevará a cabo el domingo 10 de mayo desde las 2:00 p. m. en el Centro de Convenciones Maracaná, donde se ofrecerá una programación artística que incluirá danzas tradicionales y platos representativos de distintas regiones del país.
Música criolla y espectáculo en vivo
Durante la jornada, el público podrá disfrutar de un repertorio que incluye algunos de los temas más conocidos de la intérprete, entre ellos:
- Canción de Paz
- Sin rival
- Cariño malo
- Qué lindo es mi Perú
- Cariño ausente
Además de la música en vivo, la producción anunció que el espectáculo contará con iluminación profesional, sistema de sonido y medidas de seguridad para los asistentes.
La artista destacó la importancia de esta celebración dedicada a las madres.
“No saben lo feliz que me siento de agasajar a todas las madres, una fecha muy importante. Estamos preparando algo muy bonito con mucho amor”, señaló la cantante.
Gastronomía y danzas tradicionales
El espectáculo también incluirá un almuerzo con platos típicos de la costa, sierra y selva, además de presentaciones de danzas tradicionales.
La propuesta busca ofrecer una experiencia integral que combine música criolla, gastronomía peruana y entretenimiento familiar en un ambiente festivo.
Entradas disponibles para el público
Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, y están dirigidas tanto a madres como al público en general que desee participar en esta celebración.
Los organizadores recomendaron adquirir los boletos con anticipación debido a la demanda habitual por actividades relacionadas con el Día de la Madre.