A más de dos semanas del bloqueo de la vía nacional denominada Corredor Minero del Sur, por parte de pobladores de la provincia de Chumbivilcas en Cusco, MMG Las Bambas, mina de cobre que se ha visto impedida de trasladar su material debido a esta protesta, anunció su cese de operaciones para mediados del mes de diciembre.

En un comunicado emitido desde China, donde se encuentra la sede de esta compañía, se anuncia el paulatino cese del trabajo que se realiza en el interior del campamento minero, poniendo fecha probable este 15 de diciembre.

Esta decisión se habría tomado luego de recibir un último informe de producción trimestral , donde se da cuenta de las pérdidas surgidas a raíz de los bloqueos recientes en el Corredor Minero del Sur

“La Compañía informa que el diálogo para establecer relaciones comerciales con las organizaciones comunitarias de Chumbivilcas hasta ahora no han tenido éxito, con miembros de la comunidad restablecimiento de un bloqueo de carreteras en noviembre de 2021. Se celebró una nueva reunión el 30 de noviembre entre el Gobierno y la comunidad, sin embargo, no se pudo llegar a una resolución debido a lo que la Compañía ve como excesivas demandas comerciales”, señala el comunicado.

Luego menciona que como resultado de este bloqueo y la restricción de la logística de entrada y salida, Las Bambas se ha visto obligado a reducir progresivamente las operaciones de la mina y la producción cesará debido a la falta de consumibles clave.

“El actual bloqueo suma a un total de 400 días de transporte perdidos desde el inicio de de 2016. Si bien MMG sigue comprometido con la búsqueda de un diálogo constructivo, la actuación de agentes externos, demandas desproporcionadas a la Compañía y la imposibilidad de alcanzar Los acuerdos continúan limitando las operaciones de Las Bambas, la inversión futura y la economía contribución a las comunidades regionales y la economía peruana”, finaliza la comunicación.

Luego del comunicado del director ejecutivo de MMG Las Bambas, Gao Xiaoyu; Victor Villa, asesor legal de los comuneros de Chumbivilcas, calificó el comunicado de cese de operaciones como un ‘mecanismo de presión’ que no van a aceptar.

POSICIONES ENCONTRADAS.

Tras la última reunión entre los comuneros de Chumbivilcas, el Estado y MMG Las Bambas, el diálogo se rompió una vez más, esta vez debido a que los manifestantes no aceptan los términos propuestos para la prestación de bienes servicios por parte de la población para la mina

Esta información fue confirmada a Correo por Daniel Colque, presidente de la comunidad campesina de Collana, quien acusó a los emisarios enviados por Las Bambas, de “burlarse de ellos”, ofreciéndoles montos que calificó de irrisorios, por concepto del traslado de convoys.

Es que los comuneros insisten en ser considerados dentro de la planilla de prestadores de servicios para la mina, por lo que esta les habría ofrecido el 8% de participación en el rubro transporte, cuando ellos pretenden por lo menos un 20%.

“Ha fracasado el diálogo, la minera no quiere aportar, las comunidades exigimos el 20% de los tractos, pero la mina sólo quiere dar el 8% , esto no es justo y hasta que no logremos nuestros objetivos el bloqueo continuará”, añadió.

El dirigente también refirió que la mina se niega a reconocer a 10 comunidades de Chumbivilcas dentro del área de interés ambiental a fin de no otorgarle los derechos que le corresponden, señalando que no están cumpliendo a cabalidad los acuerdos tomados en otras reuniones.

